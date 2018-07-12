Курск, 12 июля, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Вопрос о повышении пенсионного возраста назрел. Мнение народа, скорее всего, противоположное, потому что все ждут пенсию как «манну небесную», особенно те, кто получают маленькие зарплаты. Прибавка к зарплате пенсии для них — хорошее подспорье, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель областной Организации профсоюза работников физической культуры и спорта в Курской области Владимир Детков.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«При этом возраст 55−60 лет — это нормальный трудоспособный возраст, большинство людей в этом возрасте хотят и продолжают работать, за исключением граждан, уходящих на пенсию по здоровью», — отметил эксперт.

Чтобы пенсионная реформа заработала и к ней повернулись лицом люди, то повышение пенсионного возраста в пенсионной реформе — дело последнее. В первую очередь правительство РФ должно повысить зарплаты. Также надо создать дополнительные рабочие места для трудоустройства и молодых, и людей, которым продлили срок ухода на пенсию. Деньги на повышение зарплаты и на создании новых рабочих мест можно взять, изменив шкалу прогрессивного налога, должна быть пропорция между тем, сколько платит простой гражданин и богатый человек.

«Сейчас выплачивается очень много серых «теневых» зарплат, от которых не идут отчисления ни в Пенсионный фонд РФ (ПФР), ни в налоговые органы, — это страшная беда для России. С этим надо бороться. Когда все эти моменты будут решены, тогда можно поэтапно повышать пенсионный возраст», — высказал свое мнение Детков.

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