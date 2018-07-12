Рыбинск, Ярославская область, 12 июля, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Президент рыбинского хоккейного клуба «Полет» предложил родителям юных хоккеистов платить за занятия 2,5 тысячи рублей в месяц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили родители учеников, которые с таким решением не согласны. С 1 июля в Рыбинске заработало муниципальное автономное учреждение «Спортшкола № 9», которое будет специализироваться на подготовке хоккеистов. Руководство школы провело собрание родителей юных хоккеистов, где была объявлена не очень приятная новость: за занятия, которые ранее были бесплатными, теперь придется платить.

Страница ВКонтакте ХК Полет ХК «Полет»

«Нам было объявлено: так как денег нет в городском бюджете, то занятия теперь будут платные — 2,5 тысячи рублей. Из чего будет складываться эта стоимость — нам не сообщили. Но… Нужно платить зарплату тренерам. Ребята, рожденные в 2006 году и старше, будут играть и выезжать на турниры — нужны деньги на данные поездки, а все кто младше — с 2007 по 2013 года — играть не будут. Будут просто заниматься», — сказала корреспонденту ИА REGNUM одна из присутствующих на собрании мам.

По ее словам, раньше тренировки для сына были бесплатные. В этом году ребенок вместе с другими детьми 2010 года рождения должен был участвовать в первенстве Ярославля, проезд на соревнования и обратно оплачивала бы школа. Но по новым правилам, который озвучил президент рыбинского ХК «Полет» Сергей Шпаков, дети этого возраста ездить на соревнования не будут.

Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, в прошлом году администрация Рыбинска решила создать в городе хоккейный клуб «Полет», который будет выступать в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги. Вышли на президента ХК «Драгуны» из Можайска Сергея Шпакова и предложили ему эту идею. Он согласился, и сейчас Сергей Шпаков является президентом рыбинского ХК «Полет», развивает рыбинских хоккей.

Как рассказали участники встречи с заезжим руководством, родителям не объяснили, почему с них теперь будут именно такую сумму. Правда, после недовольства пап и мам президент хоккейного клуба якобы стал выяснять — какая же средняя зарплата в Рыбинске, после чего снизил плату за занятия до 1,5 тысячи рублей.

Детям, которые не будут ездить на соревнования, предложили уйти из «Полета» и тренироваться на уличной площадке. Так же родители рассказали, что некоторых рыбинских тренеров уволили, оставшимся снизили зарплату. Но зато президент клуба якобы пригласил в Рыбинск работать с детьми своего сына.

«Никакая плата пока не вводится. Были первые консультации с родителями. Все пока предварительно проговаривается, никаких решений еще не принято. Новая школа только начинает свою работу, пока все в стадии формирования. Еще никто и ни за что не платит», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор МАУ «СШ № 9» Алексей Скиба.

Руководство школы планирует проводить дальнейшие консультации с родителями.