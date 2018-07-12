Красноярск, 12 июля, 2018, 09:52 — ИА Регнум. В Красноярском крае активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) совершили рейд на место масштабных вырубок леса вблизи посёлка Маганск Берёзовского района. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 июля, в региональном отделении ОНФ, в мероприятии, помимо народофронтовцев, приняли участие специалисты краевого минлесхоза и администрации района, а вот полиция на приглашение принять участие в рейде не отреагировала.

Вырубка леса

На месте вырубки проверяющие обнаружили поврежденные деревья, большое количество порубочных остатков, спецтехнику, а также складированные и пронумерованные штабеля деловой древесины, готовой к погрузке. Активисты ОНФ утверждают, что чиновники в ходе рейда подтвердили незаконность проводимых рубок, так как было недостаточно правоустанавливающих документов.

«Даже по тем документам, которые нам предоставили, нет оснований для рубки леса. Нет данных о лесоустроительных работах, таксации, проценте выборки якобы выборочной рубки и других. Мы видим, в каком состоянии сейчас находится лес , — в любой момент может вспыхнуть пожар. На наших глазах здесь творится абсолютное беззаконие, на десятки миллионов рублей наносится ущерб собственности Российской Федерации», — прокомментировал координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

Народофронтовцы объясняют, что лес, о котором идёт речь, являлся «белым пятном». Он не стоял на кадастровом учёте. Лес находится на территории Маганского сельсовета, но Есаульский сельсовет сформировал земельный участок и поставил его себе на кадастровый учёт, то есть, по версии ОНФ, «по факту присвоил себе землю, находящуюся в другом сельсовете». Также были сформированы земельные участки в границах других сельсоветов.

В ОНФ уточнили, что сформированный среди леса земельный участок, на котором ведётся рубка леса, якобы предназначен для строительства детского спортивного лагеря. Приводятся данные, что предполагаемая площадь заготовки леса — 4,5 тыс. га на 200−300 машин. А одна машина с лесом ориентировочно стоит 80 тыс. рублей.

Обстоятельства произошедшего выясняла член регионального штаба ОНФ Марина Якубенко.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июле неизвестные злоумышленники сожгли машину Марины Якубенко. На месте происшествия нашли бутылку с остатками зажигательной смеси.

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После этого активисты ОНФ обратились в правоохранительные и надзорные органы с просьбой не оставлять эти события без внимания и провести проверку.