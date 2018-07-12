Вашингтон, 12 июля, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Экономика России названа самой сильной в десятке крупнейших развивающихся стран. Согласно обзору, подготовленному аналитиками Bank of America Merrill Lynch, по макропоказателям РФ обогнала Южную Корею и Китай, которые расположились на втором и третьем местах рейтинга соответственно среди 68 развивающихся стран.

ИА REGNUM Экономика России

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Отмечается, что Россия значительно сократила свои долги, хотя их уровень и так один из самых низких в мире, пишет ТАСС. Кроме того, у России самые сильные показатели внешней ликвидности, текущего счета и сбалансированности бюджета среди крупных развивающихся стран. Инфляция в настоящее время также низка, реальные ставки высокие, однако рост ВВП пока еще низкий.

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«Хотя Россия не прошла в полуфинал ЧМ-2018 по футболу, она выигрывает макроэкономический кубок среди стран GEM-10», — говорится в обзоре BofA.

Напомним, рейтинг составляется каждые полгода на основе 4,8 тысячи показателей. В их числе рост ВВП, инфляция, бюджетная политика, состояние внешней торговли, риски в банковской сфере. GEM-10 — часть глобального рейтинга развивающихся и пограничных рынков, охватывающего 68 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2Р17 года Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира по версии американского журнала U.S. News & World Report. Прибавив одну позицию, РФ оказалась на 26-м месте из 80. Страны оценивались по таким критериям, как сила и влияние на мировой арене, темпы роста экономики, общий уровень жизни населения, инновации, социальная сфера, культура, туризм, открытость для бизнеса и историческое наследие.