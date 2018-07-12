Жителей тонущего Забайкалья предупредили о надвигающемся шторме
Чита, 12 июля, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Циклон с проливными дождями вновь подбирается к затопленному вышедшими из берегов реками Забайкалью. Его жителям вновь придётся пережить шторм. Предупреждение о нём сегодня, 12 июля, разместило ГУ МЧС по Забайкальскому краю, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По данным синоптиков, 13 июля на территории Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди, ливни. Возможно подтопление низких участков местности и осложнение гидрологической обстановки.
«Гидрологи прогнозируют рост уровня воды в реке Нерча у города Нерчинск на 50−80 сантиметров. Будьте осторожны! Пренебрежение правилами безопасности может повлечь тяжелые последствия», — сказано в официальном сообщении спасателей.
Жителей Забайкалья они призывают проявить «благоразумие и сознательность»:
«Наблюдайте за поведением воды, если ваше жилье находится вблизи водоемов. При необходимости берите с собой ценные вещи и документы и следуйте в пункты временного размещения до улучшения обстановки», — отмечается в сообщении ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Напомним, наводнение в Забайкалье началось вечером 8 июля. Пострадали территории в четырёх районах края, власти ввели режим ЧС.
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Из-за вышедших из берегов рек пострадали дороги и десятки мостов, а также порядка двух тысяч земельных участков. Тысячи людей эвакуированы. Между тем ранее синоптики говорили, что циклон с дождями из Монголии придёт в регион 11−12 июля.