Чита, 12 июля, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Циклон с проливными дождями вновь подбирается к затопленному вышедшими из берегов реками Забайкалью. Его жителям вновь придётся пережить шторм. Предупреждение о нём сегодня, 12 июля, разместило ГУ МЧС по Забайкальскому краю, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Забайкальскому краю Наводнение в Забайкалье

По данным синоптиков, 13 июля на территории Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди, ливни. Возможно подтопление низких участков местности и осложнение гидрологической обстановки.

«Гидрологи прогнозируют рост уровня воды в реке Нерча у города Нерчинск на 50−80 сантиметров. Будьте осторожны! Пренебрежение правилами безопасности может повлечь тяжелые последствия», — сказано в официальном сообщении спасателей.

Жителей Забайкалья они призывают проявить «благоразумие и сознательность»:

«Наблюдайте за поведением воды, если ваше жилье находится вблизи водоемов. При необходимости берите с собой ценные вещи и документы и следуйте в пункты временного размещения до улучшения обстановки», — отмечается в сообщении ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Напомним, наводнение в Забайкалье началось вечером 8 июля. Пострадали территории в четырёх районах края, власти ввели режим ЧС.

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Из-за вышедших из берегов рек пострадали дороги и десятки мостов, а также порядка двух тысяч земельных участков. Тысячи людей эвакуированы. Между тем ранее синоптики говорили, что циклон с дождями из Монголии придёт в регион 11−12 июля.