Вашингтон, 12 июля, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Президента США Дональда Трампа, посетившего Москву в 1987 году, могли «завербовать» спецслужбы СССР. Об этом пишет журнал New York Magazine.

А. Н. Калинников. Чекисты

По информации издания, Трамп приезжал в столицу для обсуждения возможного строительства гостиницы, после чего бизнесмен начал свою «политическую карьеру».

Автор статьи отмечает, что Трамп в 1986 году также встретился в Нью-Йорке с советским послом Юрием Дубининым.

По мнению издания, у властей РФ есть компромат на действующего главу Белого дома США, который и помогает Кремлю «контролировать» Трампа.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 10 июля глава Белого дома Дональд Трамп перед вылетом в Брюссель заявил, что считает президента РФ Владимира Путина не врагом, а соперником.

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