Чита, 12 июля, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Николай Говорин, размещая информацию о поступившем в парламент законопроекте, предусматривающем полное освобождение пострадавших в результате возникновения чрезвычайной ситуации от уплаты государственных пошлин за восстановление утраченных документов, скорее всего, не рассчитывал на критику от своих земляков. Тем более, на ироничные комментарии о «неслыханной щедрости». Но именно с них начали обсуждение законодательной инициативы подписчики депутата на его странице в facebook, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Забайкальскому краю Наводнение в Забайкалье

Поясняя необходимость бесплатного восстановления документов гражданам России, попавшим в чрезвычайные ситуации, парламентарий, в частности, отметил:

«Многие жители моего родного региона в эти дни столкнулись с большими трудностями, вызванными паводками в ряде районов Забайкальского края. Согласно последней информации, порядка двух тысяч земельных участков забайкальцев в пригороде краевого цента оказались подтоплены, тысячи людей эвакуированы. Серьезно пострадали от подъема воды жители Шилкинского района и других территорий.

По словам Николая Говорина, при резком поднятии уровня воды, спасаясь, люди не успевают собрать даже самое необходимое.

«Бремя по уплате пошлин за восстановление документов в данной ситуации не должно ложиться на плечи пострадавших в результате ЧС людей», — заключил депутат.

Судя по комментариям, некоторые подписчики с ним не согласились, полагая, что таким образом власть пытается помочь так, «чтобы сюртук помощью не замарать».

«Последнее, о чем сейчас думают люди, это восстановление документов. Это не забота государства, это обглоданная кость, подачка. У вас утонул дом? Чем бы вам помочь… а давайте мы за проезд вам заплатим?», — иронизирует один из читателей.

Есть и более предметные высказывания:

«Ущерб можно бы было уменьшить, если бы был организован адекватный мониторинг и оповещение населения. Я, например, колебался, когда забирал автомобиль из гаража накануне, поскольку считал, что это просто паводок. А нужно всего-то проводить измерение уровня воды и публиковать на официальном сайте, показывать динамику. Машины, вещи можно было спасти», — отметил житель Читы.

Как и те, кто вынужден жить сейчас в пунктах временного пребывания, многие подписчики Николая Говорина отмечают, что не слышали никаких предупреждений о возможном бедствии.

«Вообще никакой организации. Надо было по всем каналам ТВ и радио оповещать о надвигающемся наводнении. Сплошная тишина. Неужели метеослужбы не предвидели? Городские коллекторы не справляются с осадками. В большинстве случаев затопления в городе от переполненных коллекторов», — говорится в одном из комментариев.

Напомним, согласно действующему законодательству, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации физические лица освобождены от уплаты госпошлины только при обращении за получением паспорта гражданина РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальском крае спровоцировали вышедшие из берегов реки после месяца проливных дождей. Первые известия о затопленных в Забайкалье территориях появились вечером, 8 июля, а первые предупреждения о ЧС власти обнародовали только 10 июля, когда большая вода пришла в Читу.