Пермь, 12 июля, 2018, 09:19 — ИА Регнум. В Перми согласно решению суда приостановлена работа пяти киосков, реализующих питьевую небутилированную воду. Прокуратура заявила, что в воде обнаружены бактерии, это и стало причиной закрытия нестационарных торговых объектов. Как сообщает properm.ru, представитель ООО «Амтек» (именно этой фирмы киоски и пострадали) заявила, что дела сфабрикованы, а организация, принимавшая активное участие в противостоянии гордуме, испытывала административное давление.

Анализ воды

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года гордума Перми приняла новые правила благоустройства, согласно которым, в частности, запрещалось размещение нестационарных торговых объектов на придомовой территории. В результате киоски, торгующие водой рядом с многоэтажками, должны были ликвидировать. Это вызвало волну протеста. Свои интересы начали отстаивать предприниматели, ТСЖ. Последние имели прибыль от сдачи в аренду земли, что позволяло держать тариф для населения по содержанию жилого фонда на одном уровне. Активным участником борьбы стало ООО «Амтек». 6 июля Пермский краевой суд удовлетворил требования 17 истцов (в том числе и «Амтека») и отменил решение гордумы об изменении правил благоустройства города.

Представитель фирмы отметила, что с 2004 года «Амтек» продает воду, и нареканий не было. В связи с судебными тяжбами организация испытывала административное давление. Результаты качества воды, когда были обнаружены бактерии и синегнойная палочка, считают сфабрикованными. Сотрудник Роспотребнадзора брала пробы с нарушениями, считают представители фирмы. Первыми проверку качества воды начали активисты Пермского молодёжного центра (основателем которого был депутат гордумы); новая проверка началась по инициативе министра промышленности Пермского края Алексея Чибисова. По мнению представителей фирмы, всё это позволяет делать вывод о том, что дела были сфабрикованы.

В пробах воды, взятых по пяти адресам, Роспотребнадзор ранее обнаружил общие колиформные бактерии, глюкозоположительные колиформные бактерии и синегнойную палочку. Позже по этим же адресам фирма также взяла пробы и отдала их на анализ в две независимые лаборатории. Вода, по словам коммерсантов, оказалась качественной.

В министерстве промышленности и торговли Пермского края пояснили журналистам. что работали в рамках полномочий по борьбе с контрафактом, но не раскрыли информацию о том, какая именно лаборатория проводила исследования, а также не объяснили, как связана проверка контрафактной продукции с соблюдением норм СанПиН. При этом в минпромторге региона уточнили, что жалоб от населения в их адрес касаемо качества воды не поступало, сообщает properm.ru.

Видимо, после победы над гордумой продавцам воды предстоит новая борьба. Чья возьмёт, покажет время.