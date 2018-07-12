Москва, 12 июля, 2018, 08:25 — ИА Регнум. Китай считают дружественной страной 62% жителей России, недружественной — 16% (в 2015 году — 77% и 9% соответственно). За прошедший год отношения между двумя странами улучшились (45%). При этом 68% граждан РФ отмечают, что Китай развивается успешнее России. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Виктор Михайлович Васнецов. Витязь на распутье. 1882

По мнению 26% опрошенных, укрепление Китая угрожает России, 55% поводов для беспокойства не видят. 20% граждан думают, что сейчас нам важнее укреплять отношения с Западом, чем с Китаем («С Китаем и так все нормально», «в изоляции нехорошо быть»), 30% респондентов уверены, что Китай как партнёр важнее («Китай — братский и дружественный народ», «Запад отверг Россию»),

29% российских граждан выступают за налаживание отношений на всех направлениях («с Китаем у России хорошие отношения, нужно налаживать отношения с Западом», «нужно дружить со всеми странами, сохранять мир на Земле».)

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 1 июля 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в 2018-м у него будет много возможностей встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Ближайшая представится в ЮАР на саммите БРИКС, который запланирован на 25−27 июля.

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