Брюссель, 12 июля, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) сталкивается с новыми угрозами, исходящими от крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, говорится в заявлении по итогам первого дня саммита альянса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Мы будем отслеживать события, которые могут повлиять на безопасность НАТО», — говорится в документе.

Также в НАТО договорились следить и за космической отраслью, которая «имеет важное значение для обороны альянса».

Напомним, 11 июля в Брюсселе прошел первый день саммита стран блока НАТО, по итогам которого альянс завил о продолжении курса на сдерживание России, предложили Москве вывести с территории Украины, Грузии и Молдавии якобы имеющиеся там войска.

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