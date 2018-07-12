В НАТО назвали новые угрозы для альянса
Брюссель, 12 июля, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) сталкивается с новыми угрозами, исходящими от крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, говорится в заявлении по итогам первого дня саммита альянса.
«Мы будем отслеживать события, которые могут повлиять на безопасность НАТО», — говорится в документе.
Также в НАТО договорились следить и за космической отраслью, которая «имеет важное значение для обороны альянса».
Напомним, 11 июля в Брюсселе прошел первый день саммита стран блока НАТО, по итогам которого альянс завил о продолжении курса на сдерживание России, предложили Москве вывести с территории Украины, Грузии и Молдавии якобы имеющиеся там войска.
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