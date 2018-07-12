Анкара, 12 июля, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Несмотря на то что официальные лица США, а также целый ряд экспертов высказывают опасения в связи с укреплением отношений России и Турции, Вашингтон, в свою очередь, не делает почти ничего для того, чтобы сблизиться с Анкарой, пишет Раджип Сойлу в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

ИА REGNUM Россия и Турция

Так, автор приводит в пример состоявшуюся 9 июля инаугурацию президента Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой от США присутствовал лишь один представитель американского посольства, тогда как от Москвы турецкую столицу посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Очевидно, Белый дом стремится создать видимость определенной отчужденности от Анкары, о чем свидетельствует тот факт, что хотя президент США Дональд Трамп и поздравил своего турецкого коллегу по телефону с переизбранием, публичного заявления от администрации так и не последовало.

На этом фоне возникает вопрос, вызывают ли у Вашингтона опасения попытки Москвы перетянуть Турцию на свою сторону. С такой характеристикой ситуации согласна, в частности, посол США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, которая в интервью телеканалу Fox подчеркнула, что Москва якобы пытается сблизиться и с другими союзниками Белого дома с тем, чтобы «дестабилизировать сильнейший оборонный альянс».

Иными словами, официальным лицам США вполне известно, Москва пользуется сложившейся в отношениях Вашингтона и Анкары ситуацией. И здесь возникает вопрос, почему американские власти предпочитают не вмешиваться и попросту критиковать сближение Анкары и Москвы. Единственный разумным объяснением является то, что ими движут внутриполитические соображения.

В любом случае, заключает автор, «перетягивание» Турции на чью-либо сторону едва ли возможно: Анкара использует отношения с Москвой в противовес США в Сирии и для достижения общих с Кремлем национальных интересов. Более того, Турция довольна по понятным причинам своим членством в НАТО. Если же Вашингтон не хочет, чтобы президент России Владимир Путин вбивал клин между США и Турцией, им пора перестать пренебрегать чувствами Анкары, а также начать сближаться с официальными лицами страны, а не отталкивать их.

Напомним, в 2017 году в Турции прошла реформа конституции, в результате которой страна из парламентской республики превратилась в президентскую. В связи с переходом на новую систему и были проведены досрочные парламентские и президентские выборы.