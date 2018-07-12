Якутск, 12 июля, 2018, 08:09 — ИА Регнум. В Ленском районе Якутии оскорбили память участников Великой Отечественной войны, накрыв общественный туалет баннером, который бал напечатан к празднованию Дня Победы. Депутаты возмущены и считают, что такими действиями муниципальные власти оскорбили память ветеранов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Taigapost.ru Общественный туалет

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Баннером с памятным 1945 годом, изображением георгиевской ленты и надписями, которые жители района оставляли в память о погибших, накрыли крышу старого общественного туалета в парке культуры и отдыха Ленска. Плакат, который висел в городе в честь празднования 70-летия Победы, на туалете видно издалека.

«На нём ленчане оставляли надписи в память о своих погибших ветеранах, — рассказал ИА «ТайгаПост» депутат Ленского райсовета Павел Шерстянников. — Баннер выцвел, и его сняли. Думаю, его можно было сохранить как один из атрибутов нашей памяти о той Великой Победе. Однако ему нашли применение: старый, с щелями общественный туалет накрыли этим баннером как рубероидом. Даже издали видно, что за материал они использовали. Я подготовил запрос в администрацию города, чтобы она объяснилась — кто и почему принял такое решение».

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Республиканское СМИ обратилось за разъяснениями в управление культуры и молодежной политики Ленска. Руководитель этой структуры Ольга Константинова отрицает, что баннером, напечатанным в честь Дня Победы, накрыли туалет. Однако у депутата есть фотография.

«Не соответствуют действительности фотография. Ничего такого не было. Я сейчас не могу говорить», — заявила Ольга Константинова и бросила трубку.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдуме РФ несколько раз предлагали ввести уголовную ответственность за искажение истории и оскорбление памяти ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Однако законопроекты, прописывающие эти изменения в УК РФ, отклонялись.

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