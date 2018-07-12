Москва, 12 июля, 2018, 07:53 — ИА Регнум. После повышения пенсионного возраста в России максимальный размер пенсии составит около 34 тысяч рублей в месяц, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

По словам замминистра, такая цифра соответствует минимальному социальному стандарту в размере 40% от ежемесячного заработка 85 тыс. рублей.

Он также напомнил, что для расчёта пенсии берется не последний заработок, а заработок гражданина на протяжении всей жизни. При средней ежемесячной зарплате в размере 40 тыс. рублей размер пенсии составит около 16 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения предполагается реализовать поэтапно в течение длительного переходного периода, который может начаться в 2019 году.

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