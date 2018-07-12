Екатеринбург, 12 июля, 2018, 07:48 — ИА Регнум. В Екатеринбурге кандидаты в городскую думу должны собрать подписи и представить документы в избирательную комиссию до 18:00 (16:00 по мск) 25 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Как сообщил глава городского избиркома Илья Захаров, количество подписей, необходимых для регистрации по единому округу составляет 5416. В каждом одномандатном округе это число различно и составляет порядка 300 подписей — 0,5% от числа проживающих избирателей.

Илья Захаров подчеркнул, что подписи могут собирать как сами кандидаты, так и их помощники по установленной законом форме подписного листа. Изготавливать их можно на любом полиграфическом предприятии, но только за счёт средств избирательного фонда кандидата.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге прошёл семинар для желающих выдвинуть свою кандидатуру в городскую думу представителей партий и граждан. В ходе мероприятия глава избирательной комиссии Екатеринбурга пояснил кандидатам от партий и самовыдвиженцам порядок сбора подписей в поддержку своей кандидатуры.

Напомним, что выборы седьмого созыва городской думы Екатеринбурга состоятся 9 сентября 2018 года — в единый день голосования. Вновь избранным депутатам предстоит избрать мэра города из претендентов прошедших сито конкурсной комиссии.

Отметим, что на пост градоначальника свои кандидатуры выдвинули 22 человека, а конкурсная комиссия рассмотрит документы претендентов до конца июля. По итогам не менее двух кандидатов будут представлены на голосование в городскую думу Екатеринбурга.