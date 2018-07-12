Южно-Сахалинск, 12 июля, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Рекордную лососевую путину ожидают на Дальнем Востоке. Наука прогнозирует огромные уловы как для Сахалина и Курил, так и для других рыбацких регионов ДФО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лосось

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Научно-исследовательское судно «Профессор Когановский» завершило проведение траловой съемки в северо-западной части Тихого океана. Исследование позволило ученым утверждать, что регионы Дальнего Востока ожидает рекордная лососевая путина — вылов горбуши может в два раза превысить первоначальные прогнозы.

Так, по данным ТИНРО-центра, суммарный вылов горбуши в Охотском море может составить до 450 тыс. тонн. Сахалину должно особенно повезти на рыбалке в предстоящую путину: ранее сообщалось, что островные рыбаки смогут добыть до 68 тыс. тонн горбуши, теперь же прогноз увеличен до 130 тыс. тонн.

Траловая съемка «Профессора Когановского» зафиксировала 1,1 млрд особей, или 913 тыс. тонн горбуши, 84,6 тыс. тонн половозрелой кеты, 9,2 тыс. тонн нерки, 666,4 тонны сардины, 51,1 тыс. тонн сайры, 1 млн 931 тыс. тонн скумбрии.

По данным ученых, общая численность горбуши в этом году превосходит даже рекордный 2009 год, когда у дальневосточных берегов было зафиксировано 720 тыс. тонн этой рыбы. А вот размеры горбуши в этом году оказались исторически минимальными — мелкий пошел лосось.

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Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно с приближением лососевой путины на Сахалине и в материковом Ванино наблюдается одна и та же картина: едущие на рыбообработку со всей страны из бывших союзных республик рабочие надолго «зависают» в Ванино, а потом с такими же мучениями возвращаются обратно.

В июле 2018 года история повторилась. Из трех оставшихся на линии Ванино — Холмск паромов сейчас пассажиров берет только один. Из-за изменения регламента безопасности судно берет на борт не 120 пассажиров, как было всегда, а только 50. Один паром пассажиров не берет вообще, он перевозит ГСМ, еще один ушел на плановый ремонт в Китай.

По прогнозам, к 1 августа на вокзале в Ванино ожидается скопление до 550 транзитных пассажиров, следующих на Сахалин. Власти свободного порта Ванино в этом году готовились заранее, людям, зависшим на морвокзале, предоставляют горячее питание, возможность посещения бани, в администрации района создан штаб ЧС. Но ситуация все равно остается очень напряженной. В 2015 году на морвокзале СПВ Ванино скопилось более 1500 пассажиров. Тогда на помощь пришли военные — людей на остров вывозил большой десантный корабль.