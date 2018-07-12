Брюссель, 12 июля, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп возмущён потоком долларов, которые утекают в Россию из Европы «через трубопроводы». Глава Белого дома назвал такое положение дел неприемлемым.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

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Убрать «Северный поток — 2»: Трамп предложил Меркель сделку

«Границы Европы плохие! Трубопроводные доллары для России неприемлемы», — написал американский лидер в Twitter.

Дональд Трамп в очередной раз упрекнул станы — участницы Североатлантического альянса в недостаточных затрат с их страны на оборону, напомним, кто вкладывается больше всех: «Миллиарды дополнительных долларов тратятся странами НАТО с момента моего последнего визита в прошлом году, по моему запросу, но это едва ли достаточно. США тратят слишком много».

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1017190186269184000

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель сделку: «Если Германия хочет договариваться с США по новому торговому соглашению (из-за введённых США в отношении Евросоюза с 1 июня пошлин на ввоз стали и алюминия — прим. ИА REGNUM), то ей следует отказаться от поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2».

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НАТО открестилось от «Северного потока — 2»

Резким нападкам проект «Сворный поток — 2» американский лидер подверг и в ходе встречи с канцлером ФРГ, которая состоялась в Брюсселе 11 июля в рамках саммита НАТО. Трамп заявил о том, что строительство газовой магистрали неприемлемо для Соединённых Штатов. При этом он отметил, что газовые поставки из России делают Германию полностью зависимой. Порция критики со стороны главы государства досталась не только Германии, остальным станам ЕС, которые дали свое согласие на строительство «Северного потока — 2» или финансово поучаствовали в реализации проекта.