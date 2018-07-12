Луганск, 12 июля, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли село Сокольники из БМП в Луганской Народной Республике (ЛНР) в течение суток 11 июля, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Міністерство оборони України Танк ВСУ Т-72

Напомним, 10 июля ВСУ обстреляли еще один поселок в ЛНР — Калиновку, применив гранатометы и стрелковое оружие.

С 1 июля в Донбассе началось «хлебное» перемирие, связанное с уборкой урожая. По данным Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, после начала перемирия интенсивность снизилась.

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Тем не менее украинские каратели продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.