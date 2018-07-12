Москва, 12 июля, 2018, 07:25 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявления, прозвучавшие на очередном саммите стран, входящих в Североатлантический альянс. Дипломатическое ведомство назвало военный блок «бесполезной организацией». Об этом пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ написала 12 июля в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саммит НАТО

«Пока бесполезный военный блок НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы готовимся смотреть ЧМ-2018», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На фотографии, которая добавлена к публикации, изображены улыбающиеся фанаты английской и хорватской сборных по футболу.

https://twitter.com/MID_RF/status/1017102846662201344

Напомним, 11 июля в принятом по результатам саммита в Брюсселе совместном заявлении страны блока НАТО заявили о продолжении курса на сдерживание России, предложили Москве вывести с территории Украины, Грузии и Молдавии якобы имеющиеся там войска.

Также Североатлантический альянс заявил, что Россия должна прекратить поддержку Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) и отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, страны военного блока подтвердили солидарность с Великобританией в её оценке того, что за инцидентом в Солсбери, «весьма вероятно», стоит Москва.

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Как сообщало ИА REGNUM, перед открытием саммита в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что хотя Россия и не представляет непосредственной угрозы для какой-либо из стран военного блока, её политика стала «более напористой» и «пагубно активной».

Кроме того, по словам главы организации, НАТО по-прежнему отказывается признать Крым частью РФ, однако это не является поводом для международной изоляции России.

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