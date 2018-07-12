Москва, 12 июля, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Торги по нефти 11 июля завершились резким падением цен на нефть. Падение началось с азиатской сессии и усилилось на торгах в Европе. Падение стоимости Brent до $77 долларов рассматривалось как коррекционное движение к росту с $76,35 до $79,48. При падении ниже $77 сработал технический фактор — срабатывание защитных стопов под трендовой линией, заявил корреспонденту аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Снижение цены на нефть произошло, несмотря на то, что минэнерго США сообщило о снижении объёма запасов нефти на неделе, закончившейся 6 июля. На минувшей неделе запасы нефти уменьшились на 12,6 млн баррелей, до 405,2 млн баррелей (прогноз был 4,489 млн баррелей), запасы бензина — на 700 тыс. баррелей, до 239 млн баррелей (прогноз был — 800 тыс. баррелей). Запасы дистиллятов увеличились на 4,1 млн баррелей, до 121,7 млн баррелей (прогноз был 800 тыс. баррелей). Добыча нефти в США осталась на уровне 10,9 млн баррелей в день.

Падению цен способствовали новости о том, что Ливия вернет производство и экспорт нефти с терминалов в ближайшие несколько часов. Новость просто стала спусковым крючком к закрытию длинных позиций, а потом сработали защитные стопы, что и привело к резкому падению цены.

Сегодня, 12 июля, на торгах в Азии цена восстановилась на 0,73%, до $74,85. Есть основания полагать, что цена останется в диапазоне $73,55—75 до американской сессии. Если давление усилится в Штатах, то стоит ожидать падения котировок до $72,20.

Напомним, 11 июля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 6,9%, до $73,40 за баррель, WTI — на 5,09%, до $68,86 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2018 года на СПбМТСБ составляет $73,39 за баррель.

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