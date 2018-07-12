Якутск, 12 июля, 2018, 07:26 — ИА Регнум. В Якутии продолжают гореть леса. Только за прошедшие сутки в республике зафиксировано 100 лесных пожаров на площади 957 788 га, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт Рослесхоза РФ. В лесах республики действует режим ЧС.

skeeze Лесной пожар

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ГУ МЧС по Якутии насчитало в регионе 100 пожаров. По информации ведомства, леса горят в Алданском, Вилюйском, Верхневилюйском, Момском, Мирнинском, Намском, Нюрбинском, Олёкминском, Томпонском, Таттинском, Усть-майском районах.

Пожаров в Якутии гораздо больше, чем в остальных дальневосточных регионах вместе взятых. Так, в Магаданской области 15 пожаров, в Хабаровском крае — 6, и по одному на Камчатке и на Чукотке.

Врио главы Якутии Айсен Николаев считает, что пожаров в регионе могло бы быть меньше, если бы объём финансовых средств, выделяемых на их тушение, был достаточным.

«Деньги на тушение лесных пожаров выделяются исходя не из площади лесов, как многие думают, а из количества людей, проживающих в регионе. В результате малочисленный Дальний Восток, где сосредоточены значительные доли лесов России, получает в среднем в два раза меньше других регионов страны, а Якутия — в 5−6 раз меньше, —заявил Николаев в интервью газете «Московский комсомолец». — Но мы же понимаем, что затраты на тушение огня в нашем случае даже выше, чем где бы то ни было, потому что в Якутии для этого можно использовать только авиацию. Нам нужны новые летательные аппараты для патрулирования лесов… Ну и мы должны определиться, нужно ли тушить все пожары или только те, которые угрожают населенным пунктам. Сейчас мы работаем по второму варианту, но это опять же происходит из-за недостаточного финансирования. Нам необходима сильная лесоохранная служба, и неважно, будет ли она региональной или федеральной. Конечно, пожары будут даже после проведения необходимых реформ, но их площадь сократится в разы».

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А пока в регионе было принято и реализовано решение вызвать искусственный дождь. Осадки выпали в регионе благодаря распылению пиропатронатов с йодистым серебром, которое вызывает дожди. Теперь в регионе оценят, какой эффект эта мера оказала на лесные пожары.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуацию с лесными пожарами в Якутии усложняют температура воздуха в Якутске, которая на этой неделе составляла 36−38 градусов, а также дым от лесных пожаров, скопившийся в столице региона.

Напомним, что площадь лесных пожаров в Якутии составляет около 1 млн га, при этом тушат только 14,7 тыс. га. На остальной территории республики с лесными пожарами можно не бороться. В 2016 году правительство региона приняло постановление, разрешающее не тушить леса на труднодоступных и отдалённых территориях.