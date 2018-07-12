Москва, 12 июля, 2018, 07:12 — ИА Регнум. По итогам дня 11 июля рубль растерял заработанную 10 июля прибыль против доллара США. К евро потери были меньше из-за ослабления единой валюты на рынке Форекс. Ослаблению рубля способствовали резкое снижение цен на нефть, а также уход из рисковых активов в связи с эскалацией торгового конфликта между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Цена на нефть сорта Brent снизилась на 6,5%, до 73,03 за баррель. Падение котировок началось на азиатской сессии и усилилось на торгах в Европе. Падение цены могли вызвать два фактора. Первый — возможное ослабление санкций США в отношении экспорта иранской нефти. Второй — увеличение добычи нефти в Ливии.

Что касается торговой войны США и Китая, то президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10%-ных пошлин на товары из КНР общей стоимостью $200 млрд. Пекин вряд ли пойдёт на уступки, поэтому рубль будет испытывать давление от разрастания конфликта.

Негативные новости приглушили позитивные ожидания от встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Тем не менее ослабление рубля из-за неё будет сдержанным.

Минфин от размещения двух выпусков ОФЗ выручил 39,04 млрд рублей при общем спросе 111,26 млрд рублей. Ведомство недобрало 1 млрд рублей. Индекс RGBI вырос, значит можно считать аукционы успешными.

Сегодня, 12 июля, нефть после обвала подорожала на 0,82%, до 74,72. Это технический отскок, поэтому он не окажет влияния на пару доллар/рубль. Сегодня идеальным вариантом для пары доллар/рубль видится рост до 62,80 руб., евро/рубль — до 73,20 руб. Пара евро/рубль может вырасти до указанной цены на фоне восходящего коррекционного движения евро/доллар.

Напомним, 11 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 62 коп. (+1,05%), до 62,35 руб., курс евро — на 27 коп. (+0,37%), до 72,83 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,7 млрд (+34,2%), евро/рубль — 471,0 млн евро (-5,64%).

Читайте также: Рубль сохраняет ленивую чопорность