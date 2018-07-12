Чита, 12 июля, 2018, 06:59 — ИА Регнум. Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края обнародовал данные об уровне воды в реках Забайкальского края. Судя по этой официальной информации, вода не спешит покидать затопленный регион, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из Instagram «Чита.ру» Наводнение в Забайкалье

Наиболее существенно (10−122 сантиметра) за прошедшие сутки повысились уровни воды в реках Амур, Шилка, Онон, Ингода и Витим. На реке Читинке в районе Читы начался спад (уровень понизился на 39 сантиметров). Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки на Ингоде произойдёт подъем уровня воды, поскольку в верховьях реки в селах Дешулан и Улеты уже произошёл подъем на 25 сантиметров.

«В настоящий момент уровень воды в Ингоде около города Читы — 293 сантиметра, при выходе воды из русла в 300 сантиметров. В Атамановке вода находится на отметке 390 сантиметров», — отмечается в официальном сообщении.

Увы, но данные о критическом для конкретных территорий уровне воды в реках названы далеко не везде, поэтому сложно представить реальный масштаб бедствия.

«Поймы рек Каренга у села Тунгокочен и Амазар у города Могочи и станции Амазар освободились от воды. На реках Шилка, Ингода, Чита, Нерча, Каренга, Олекма, отдельных малых реках юго-восточных и восточных районов пойма подтоплена на 10−207 сантиметров, на реке Шилка у села Кокуй и реке Витим у села Неляты — на 332−568 сантиметров. В ближайшие сутки на большинстве рек края будет преобладать рост уровней воды, наиболее интенсивный на реках восточных и северных районов», — отмечено в сводке.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальском крае началось вечером 8 июля. Его спровоцировали затяжные ливни, которые в течение месяца шли практически ежедневно. Из-за вышедших из берегов рек пострадали четыре района: стихия разрушила дороги и десятки мостов. Накануне, 11 июля, дожди в регионе возобновились. Власти ввели режим ЧС.