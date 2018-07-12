Чита, 12 июля, 2018, 06:49 — ИА Регнум. Самым дождливым местом России за первую декаду июля 2018 года оказался Забайкальский край. Об этом ИА REGNUM сообщили в Гидрометеоцентре России.

Meteoinfo.ru Самым дождливым местом России за первую декаду июля стало Забайкалье

Уточняется, что в Забайкальском крае и на севере Бурятии за 10 дней выпало более 100 мм осадков. За первую декаду июля в Чите (Забайкальский край) сумма осадков составила 166 мм при месячной норме 90 мм. По оценкам синоптиков, это самое большое количество осадков за первую декаду июля в России.

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Также известно, что 12 июля сильный дождь, ливень, гроза ожидаются в Бурятии. Усилится дождь 12−13 июля в Иркутской области. Для Забайкалья, страдающего от наводнения, прогноз неутешителен: 12−13 июля в регионе пройдёт очень сильный дождь, ливень с грозой и ветром до 17 м/с.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Забайкальский край с 8 июля переживает сильное наводнение. Подтоплены населённые пункты и дачные кооперативы в шести муниципальных образованиях. По последним данным МЧС, по состоянию на 11 июля оставались подтопленными около 250 домов, более 650 приусадебных участков, свыше 1800 дачных участков.