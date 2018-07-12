Биробиджан, 12 июля, 2018, 05:54 — ИА Регнум. Житель столицы ЕАО Биробиджана устроил пикет у здания правительства области. Мужчина, пришедший на пикет с двумя малолетними дочками, требует создать центр помощи алкоголикам и решить социальные проблемы региона. Массовый отток жителей из ЕАО усиливается, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ян Стен. Пьяницы. 1660

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Биробиджанец пришёл на пикет к зданию правительства ЕАО. С собой мужчина взял плакат с фото президента России Владимира Путина. На плакате призыв — крик отчаяния:

«В. В. Путин! Помогите! Наши жены спиваются, детские дома переполнены, реабилитационных центров нет, спирт могут купить даже дети! Чиновники наживаются! Это геноцид России! Подпись: ваш народ».

Как выяснили журналисты издания Набат, отец двух малолетних девочек доведён до отчаяния пьянством жены и общей картиной полной безнадёги в регионе.

«Моя жена спивается. Я устал так жить. У меня две маленькие дочки. Я работаю с 8 утра до 11 вечера. Прихожу домой и застаю картину: супруга пьяная, дети сами по себе. Я вызывал представителей опеки, жену предупреждали, что её лишат родительских прав. Она на неделю успокоилась, а потом опять запила. В Биробиджане много семей с такими же проблемами. Кто-то из супругов выпивает, а страдают дети, многие из них попадают в детский дом, где жизнь тоже не сахар. В одиночку трудно бороться с этим, нужен государственный подход. Нужно построить реабилитационный центр в Биробиджане, в который можно будет сдавать алкоголиков», — рассказал вышедший на пикет житель Биробиджана Вячеслав Андреев.

По словам мужчины, в ЕАО необходимо кардинально навести порядок с контролем за продажей спиртосодержащих напитков: буквально на каждом углу в городе Биробиджане можно купить палёную водку и прочие алкогольные суррогаты.

Держа за руки своих маленьких дочерей, мужчина вошёл в здание правительства и попросил позвать кого-то из чиновников. Вскоре к нему вышли сотрудники и пообещали разобраться в его проблеме.

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Между тем из ЕАО усиливается массовое бегство населения. Отрицательное миграционное сальдо за первые 4 месяца 2018 года — 599 человек.

В социальных сетях жители ЕАО пишут, что уехали бы уже все, но не могут продать жилье.

«Да уехали бы уже все, квартиры не продаются. Вообще, судя по происходящему, скоро наш город будет называться не Биробиджан, а Таджикистан. На улицах одни мигранты!» — пишут жители столицы ЕАО.

С Таджикистаном, кстати, в ЕАО — миграционное сальдо положительное: плюс 129 человек за 4 месяца 2018 года.

Второй год подряд ЕАО занимает последнюю строчку в рейтинге социально-экономического развития регионов России (РИА «Рейтинг»). Правительство области рассказывает о небывалом экономическом росте, но жители никакого роста не видят. Они видят чудовищные проблемы ЖКХ — ТЭЦ, которая дышит на ладан, изношенные до 80% тепловые сети и котлы муниципальных котельных, мигрантов, которые всё чаще получают работу на создаваемых в рамках ТОР производствах, нищету и безнадегу.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЕАО является беднейшим регионом России, хуже живет только население Тувы. Каждый четвертый житель ЕАО живёт за чертой бедности. В регионе почти нет работы и совсем нет работы с достойной зарплатой. Коммунальное хозяйство изношено. ЕАО как самостоятельный субъект РФ возникло в начале 90-х годов прошлого века, на волне моды на «независимость». До этого ЕАО являлась настоящей автономией — то есть, частью Хабаровского края. И если бы этот несчастный субъект там и оставался, то, по мнению многих экспертов, смог бы избежать множества проблем. Уже к концу 90-х годов прошлого века из ЕАО на историческую родину, в Израиль, уехало почти 99% титульного населения — евреев. Таким образом, само название «Еврейская автономная область» является полнейшей бессмыслицей — «автономия» это всегда часть чего-то, а не самостоятельный субъект, а «еврейской» эта область не может считаться уже просто по определению, поскольку евреев в ней осталось не более 1%.

Эксперт ИА REGNUM, известный израильский публицист и общественный деятель Авигдор Эскин убежден, что ЕАО необходимо упразднить.

«Как чувствуют себя русские жители области, являющиеся подавляющим большинством в этой местности? Разве не абсурдно то, что 99% людей живут в местности, носящей название по этнической принадлежности тех, кто не составляет и 1%. Не надо переписывать историю, надо просто убрать еврейскую идентификацию этого решительно нееврейского куска Хабаровского края. Так будет восстановлена историческая справедливость», — считает эксперт.

С Авигдором Эскиным согласен другой эксперт ИА REGNUM, член общественно-политического и социально-экономического совета при губернаторе Хабаровского края, житель ЕАО Олег Белозёров.

«Упразднить ЕАО нужно даже не по политическим, а по экономическим причинам. Как самостоятельный субъект ЕАО не жизнеспособна», — убежден Белозёров.

О том, что население дальневосточной глубинки спивается, говорят не только в ЕАО. Алкоголизм стал настоящим бичом для Якутии. В Хабаровских селах эта проблема становится основной причиной роста тяжких и особо тяжких преступлений. Сотрудники правоохранительных органов, которым приходится заниматься последствиями, убеждены в том, что для исправления ситуации власть должна решать социально-экономические проблемы региона. Безработица, нищета, отсутствие элементарных условий для нормальной жизни приводят к тому, что жители ДФО всё чаще заглядывают в бутылку.

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