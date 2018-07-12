Казань, 12 июля, 2018, 05:33 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии в рамках дела о банкротстве 17 июля 2018 года решит судьбу Роберта Мусина — бывшего председателя правления обанкроченного «Татфондбанка», выступающего фигурантом ряда уголовных дел, ущерб по которым превышает 25 млрд рублей. Срок завершения первого этапа — реструктуризации задолженности, призванный восстановить платежеспособность ответчика, завершился 11 июля 2018 года, но в этот же день состоялось собрание кредиторов, на котором было принято решение об обращении в суд с ходатайством о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества. В связи с необходимостью подготовки документов представителями кредиторов суд отложил рассмотрение дела до 17 июля. Их мнение суд должен будет учесть, но окончательное решение будет принято с учётом всех обстоятельств дела, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Напомним, депутат Госсовета РТ, бывший председатель правления «Татфонбанка» Роберт Мусин проходит фигурантом уголовных по хищению средств банка, которое происходило под видом выдачи кредитов, отмены договоров залога имущества, в форме договоров мены. Данные факты вскрылись после того, как в марте 2017 года банк лишился лицензии, а в апреле был признан банкротом. Около 11 месяцев в 2017 году Мусин провёл в СИЗО, зимой 2018 года переведён под домашний арест. Ущерб банку уже сейчас превышает 25 млрд рублей, но расследование дел не закончено.

У самого банка уже установлено более 18 тыс. кредиторов, которым он должен свыше 156 млрд рублей. В августе 2017 года конкурсный управляющий ТФБ — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» — потребовал банкротства экс-банкира как физического лица. Сумма претензий на тот момент составляла чуть более 16,79 млн рублей, но позднее объём требований кредиторов превысил 1,5 млрд рублей, и это не предел, рассмотрены ещё не все ходатайства, в том числе и от конкурсного управляющего ТФБ, который является основным кредитором. Официально в реестре закреплено около 0,5 млрд рублей требований, по которым приняты положительные решения суда, некоторые обжалуются ответчиком. 2 августа 2018 года суд рассмотрит апелляционную жалобу Роберта Мусина на включение в реестр одного из требований ТФБ на общую сумму 180,459 млн рублей и требования в размере более 38,933 млн рублей по кредитному договору от 2015 года, как обеспеченное залогом имущества должника. В конце июня 2018 года суд также включил в реестр кредиторов требование другого банкрота — «Интехбанка», но снизил запрошенную сумму почти в 100 раз (с 405 до 4,9 млн рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года в отношении Роберта Мусина ввели процедуру реструктуризации задолженности, пытаясь восстановить платежеспособность гражданина. Тогда же была проведена инвентаризация имущества и установлено, что у экс-банкира в собственности имеются шесть земельных участков в Зеленодольском и Лаишевском районах, два нежилых здания, мотолодка, прицеп и доли, акции в 11 компаниях. Ежемесячный доход, по словам Мусина, в среднем составлял на тот момент чуть более 242,1 тыс. рублей. По итогам 2017 года как депутат он между тем задекларировал доход 8,9 млн рублей (около 741 тыс. рублей в месяц), что превышает заявленный в суде ежемесячный доход в три раза.

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