Киев, 12 июля, 2018, 05:33 — ИА Регнум. Украине необходимо вести дипломатический процесс на базе Будапештского меморандума и создать мощную армию, чтобы вернуть Донбасс и Крым, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на встрече с ветеранами АТО, сообщает официальный сайт партии.

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Тимошенко заявила, что Украине «нельзя терять ни минуты» для возвращения Крыма и Донбасса, а также подчеркнула, что Украину «убивает коррупция».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Юлия Тимошенко заявила о намерениях ввести на Украине парламентскую форму правления канцлерского типа, потому что, по ее мнению, такую форму имеют все успешные страны мира.