Лондон, 12 июля, 2018, 05:28 — ИА Регнум. Великобритания будет работать над укреплением сотрудничества с США после выхода страны из состава Евросоюза, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй перед намеченным визитом в Великобританию президента США Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Мэй отметила, что в ближайшей перспективе союз с США является для королевства одной из самых приоритетных задач. Также Мэй заявила о намерениях Великобритании «прокладывать новый курс в мировом пространстве».

Напомним, в ходе грядущего визита в Великобританию президента США Дональда Трампа запланирована встреча с премьер-министром Терезой Мэй и чаепитие с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке.