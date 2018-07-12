Чита, 12 июля, 2018, 04:55 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, переживающем наводнение, проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела женщины в городе Шилка. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили сегодня, 12 июля, в краевом следственном управлении СКР.

Олег Константинов ИА Красная Весна Следственный комитет России

«В настоящее время следователи выясняют обстоятельства, которые привели к смерти женщины. На текущий момент признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Версия утопления также рассматривается», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Забайкалье переживает сильное наводнение. По последним данным МЧС (на 11 июля), в регионе было подтоплено около 250 домов, более 1800 дачных участков, свыше 650 приусадебных участков.

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11 июля в местных СМИ появилась информация о первой жертве наводнения. Сообщалось, что в Шилке погибла зоозащитница.