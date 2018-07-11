Порошенко назвал скандальную выходку Виду и Вукоевича на ЧМ-2018 поддержкой
Киев, 12 июля, 2018, 02:50 — ИА Регнум. Скандальный видеоролик со словами «Слава Украине!», снятый после победы сборной Хорватии над российской командой в ходе ЧМ-2018, является выражением поддержки Украине, заявил украинский президент Петр Порошенко в Twitter.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Домагой Вида
По словам украинского лидера, хорватский народ знает цену «поддержки в дни тяжёлого противостояния».
«Тем ценнее для нас слова поддержки Домагоя [Виды] и Огнена [Вукоевича], — написал Порошенко. — Украина, естественно, тоже готова поддержать настоящих друзей. Слава Украине!»
Напомним, ролик, в котором фигурировала фраза «Слава Украине!», был снят с участием хорватов Виду и Вукоевича и стал причиной скандала и санкций со стороны FIFA.