Киев, 12 июля, 2018, 02:50 — ИА Регнум. Скандальный видеоролик со словами «Слава Украине!», снятый после победы сборной Хорватии над российской командой в ходе ЧМ-2018, является выражением поддержки Украине, заявил украинский президент Петр Порошенко в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Домагой Вида

По словам украинского лидера, хорватский народ знает цену «поддержки в дни тяжёлого противостояния».

«Тем ценнее для нас слова поддержки Домагоя [Виды] и Огнена [Вукоевича], — написал Порошенко. — Украина, естественно, тоже готова поддержать настоящих друзей. Слава Украине!»

Напомним, ролик, в котором фигурировала фраза «Слава Украине!», был снят с участием хорватов Виду и Вукоевича и стал причиной скандала и санкций со стороны FIFA.