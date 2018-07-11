Брюссель, 12 июля, 2018, 02:29 — ИА Регнум. Встреча в Брюсселе министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбa Мнацаканянa и Эльмара Мамедъярова продолжалась около 4 часов.

Https://twitter.com/tbalayan Зограб Мнацаканян (второй справа), Эльмар Мамедъяров (третий слева) и сопредседатели Минской группы ОБСЕ

Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В ходе встречи был подробно обсужден переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Была отмечена важность продолжения переговоров в существующем формате. Стороны обменялись мнениями о шагах, предпринимаемых с целью продвижения мирного процесса и планах деятельности сопредседателей», — цитирует Гаджиева АПА.

Комментарии с армянской стороны пока не поступали. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян лишь проинформировал в Twitter, что стартовала встреча двух министров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана проходят по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

На встрече также присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик. До этого Мнацаканян и Мамедъяров провели отдельные встречи с сопредседателями МГ ОБСЕ.