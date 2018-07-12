Москва, 12 июля, 2018, 09:12 — ИА Регнум. «Небоскреб»

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Лавры строителей Вавилонской башни по-прежнему не дают покоя гордецам и честолюбцам. Но они забывают о том, что у древнего мифа был отнюдь не счастливый конец. Вот и в триллере американского режиссера Роусона Маршалла Тёрбера величественный небоскреб появляется в кадре только для того, чтобы стать центром катастрофы.

Бывший спецназовец, а ныне одноногий инвалид и счастливый отец приглашен в качестве специалиста по безопасности в самое высокое здание планеты, сравнимое с целым городом, поставленным вертикально. Понятно, что по законам жанра ему и его семье предстоит вовсе не райский отдых. Семья оказывается в заложниках у вооруженных террористов и чуть ли не в эпицентре бушующего пожара, и главному герою придется совершить невозможное, чтобы спасти близких и спастись самому. Впрочем, если за дело берется Дуэйн (Скала) Джонсон в своей очередной ипостаси, беспокоиться особенно не о чем.

«Русалка. Озеро мертвых»

Уж сколько раз твердили миру о вреде случайных связей, а любителям острых ощущений все неймется. Даже если речь идет о невинном вроде бы поцелуе, слишком романтичному молодому человеку легко влипнуть в беду. Вроде бы у Ромы уже есть любимая девушка, вполне земная и теплая, так ведь нет — поддался на чары русалки из лесного озера. А она совсем не похожа на диснеевскую принцессу с симпатичным рыбьим хвостиком. Теперь опрометчивый герой «ужастика» Святослава Подгаевского не может отвязаться от потусторонней сталкерши ни во сне, ни наяву. Хорошо, что невеста готова все простить и побороться с нечистой силой за любимого, пусть и непутевого жениха…

«Талли»

Родить третьего ребенка — серьезный шаг. Похоже, сорокалетняя Марло не вполне представляла себе, с чем ей предстоит столкнуться. До сих пор она изо всех сил старалась быть хорошей женой и матерью, но беременность, а затем и заботы о младенце выпили из нее все соки и вогнали в жестокую депрессию. Настоящим спасением становится появление в доме няньки Талли, которой приходится нянчиться не столько с тремя детьми Марло, сколько с ней самой, отчаянно нуждающейся в поддержке.

Режиссер Джейсон Райтман снял очень трогательный фильм о непростых женских заботах и поиске человеческого тепла. Оскароносная Шарлиз Терон специально для съемок в фильме набрала лишний вес, а сценаристка Диабло Коуди знает о проблемах многодетных матерей не понаслышке — у нее самой трое.

«Большая афера в маленьком городе»

Жителей маленького альпийского городка, героев фильма итальянского режиссера Массимо Гаудиозо, долгие годы кормила скромная шахта. Но она закрылась, и единственной надеждой жителей становится проект фабрики, которую собираются здесь открыть ушлые бизнесмены. Но по правилам на фабрике должен быть врач, а в городке как назло нет ни одной подходящей кандидатуры. Судьба заносит в эту дыру лощеного пластического хирурга. Теперь доктору не вырваться из ласкового плена горожан, у которых одна цель — очаровать, подкупить или соблазнить столичного пижона с вожделенным дипломом, чтобы он согласился остаться в их забытом Богом городишке. Затея практически безнадежная. Или нет?

«Монстры на каникулах: Море зовет»

Трудно быть монстром! Особенно если ты содержишь огромный отель для разношерстных (а также лысых, костлявых, желеобразных, перебинтованных и невидимых) собратьев. Рано или поздно тебя можешь настигнуть такая напасть, как профессиональное выгорание, тебе захочется покоя, тепла и любви — даже если ты сам граф Дракула. Самое время переменить обстановку! Что может быть лучше шикарного морского круиза — специально для монстров? Можно прекрасно развлечься в компании старых друзей и любимой дочери Мэвис с ее шебутным семейством. А также взять, да и закрутить самый настоящий курортный роман. Только вот горящие туры частенько бывают с двойным дном, и этот, похоже, как раз из таких. Как бы в самом деле не погореть — совсем как во времена инквизиции…

Третья часть невероятных приключений монструозной компании, созданная американским режиссером русского происхождения Геннадием Тартаковским, наконец-то полностью соответствует своему русскоязычному названию.

«Генезс 2.0»

Документальный фильм Кристиана Фрая и Максима Арбугаева рассказывает о волнующей находке в вечной мерзлоте. Останки мамонтов здесь находили и раньше, но наука не стоит на месте. Что если южнокорейским ученым удастся возродить к жизни древних гигантов?