Брюссель, 12 июля, 2018, 02:17 — ИА Регнум. 11 июля стартовал визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель. Это первый европейский визит Пашиняна в этой должности. С момента избрания он дважды посетил Россию.

Никол Пашинян и Эммануэль Макрон

В штаб-квартире НАТО состоялась встреча Пашиняна с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщает пресс-служба правительства Армении, армянский премьер подчеркнул, что Армения высоко ценит привилегированные отношения с Францией, которые основаны на традиционной дружбе и взаимном уважении двух народов.

Эммануэль Макрон поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении и подчеркнул важность мирного, демократического разрешения событий в Армении. Президент Франции подчеркнул, что его страна готова продолжать усилия, направленные на расширение тесного сотрудничества с дружественной Арменией в различных сферах, в том числе в торгово-экономической отрасли.

Собеседники также коснулись карабахского конфликта и придали важное значение его мирному урегулированию в рамках формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Никол Пашинян высоко оценил усилия стран-сопредседателей, в том числе и Франции, направленные на мирное урегулирование карабахской проблемы и обеспечение стабильности в регионе. Премьер-министр подчеркнул, что Армения привержена переговорному процессу при посредничестве сопредседателей Минской группы, и добавил, что любую попытку решить вопрос военным путем нужно рассматривать как посягательство на демократию и права человека.

Никол Пашинян встретился в Брюсселе также с высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини.

Премьер-министр подчеркнул, что Европейский Союз является надежным партнером Армении со времени независимости. Никол Пашинян отметил, что новое правительство Армении проводит курс восходящего демократического развития страны, обеспечения верховенства закона, защиты прав человека и укрепления конкурентной и благоприятной предпринимательской среды. В этом контексте глава правительства подчеркнул важность консультативной и финансовой поддержки ЕС на пути осуществления демократических реформ в Армении.

Говоря о состоявшихся в нашей стране политических изменениях, Никол Пашинян отметил, что демократия для Армении является не внешнеполитической ориентацией, а представляет собой систему ценностей, которую правительство стремится развивать и укреплять.

Федерика Могерини поприветствовала мирные демократические изменения в Армении и отметила важность дальнейшего развития отношений Армения — ЕС.

«Вы можете положиться на нас на пути инициированных вами радикальных реформ по установлению верховенства закона, борьбе с коррупцией, защите прав человека и другим направлениям. Я уверена, что у нашего сотрудничества будет светлое будущее, мы готовы поддержать реализуемые в Вашей стране реформы», — сказала Могерини.

Собеседники отметили важность расширения сотрудничества Армения — ЕС в разных сферах и успешной реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Никол Пашинян и Федерика Могерини обсудили также нагорно-карабахский конфликт, мирное урегулирование которого, по словам Высокого представителя, остается одним из приоритетов Европейского союза.

В декларации проходящего в Брюсселе саммита НАТО также содержится один параграф об Армении и странах региона, в частности о нагорно-карабахском конфликте.

«Мы продолжаем поддерживать право всех наших партнеров принимать независимые и самостоятельные решения в вопросах внешней политики и политики безопасности, оставаясь свободными от внешнего давления и принуждения.

Мы продолжаем поддерживать территориальную целостность, независимость и суверенитет Армении, Азербайджана, Грузии и Молдовы. В этом контексте мы продолжаем поддерживать усилия по мирному урегулированию конфликтов на Южном Кавказе, а также в Республике Молдова в соответствии с принципами и нормами международного права, а также Уставом ООН и Хельсинкским заключительным актом», — говорится в декларации (цитата по azatutyun. am).

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