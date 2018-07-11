Лондон, 12 июля, 2018, 00:30 — ИА Регнум. Обнародование данных о программе разработки боевых отравляющих веществ в Великобритании было бы в интересах всех, кто хочет найти истинных виновников отравления Сергея и Юлии Скрипалей, заявила пресс-служба посольства России в Великобритании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

В посольстве отметили, что намеки на разработку боевых отравляющих веществ, в том числе так называемого газа «новичок», велись в секретной британской лаборатории в Портон-Дауне.

«В условиях, когда лаборатория имеет в своем распоряжении это вещество, а два инцидента произошли не далее 10 километров от этого объекта, утверждения официального Лондона и британских СМИ о «российском следе» в отравлении Скрипалей как о единственной правдоподобной версии случившегося попросту абсурдны», — подчеркнули в посольстве.

Также российские дипломаты заявили, что намерены потребовать от британской стороны раскрытия их программы по синтезу боевых отравляющих веществ в Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля глава российской делегации Организации по запрещению химического оружия Георгий Каламанов заявил, что британские власти должны объяснить ОЗХО, какие разработки ведутся в химической лаборатории Портон-Даун.