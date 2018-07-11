Рим, 12 июля, 2018, 00:06 — ИА Регнум. «Нервозный саммит НАТО» в Брюсселе показывает, что отношения ЕС и США в настоящее время достигли своей низшей точки в истории, пишет Il Sole 24 Ore в среду, 11 июля.

Elionas2 США и Евросоюз пошли разными путями

Обозреватели издания перечисляют все спорные эпизоды первого дня работы саммита. В центре внимания неизменно находится президент США.

Журналисты отмечают, что Дональд Трамп публично критиковал союзников за низкие расходы на оборону, обвинял Ангелу Меркель в «зависимости Германии от России» и даже не подумал сделать позитивные для ЕС заявления на тему введённых им пошлин на европейские товары.

Разногласия сторон вызывает и тема Турции, и вопрос о нелегальной миграции. Те вопросы, которые должны объединять альянс, от экономики до собственно обороны, сейчас разъединяют его, отмечает издание.