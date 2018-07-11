Киев, 12 июля, 2018, 00:04 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной службы Украины закрыли на три года въезд в страну российскому актеру Антону Макарскому, сообщили 11 июля в пресс-службе ведомства.

Makarsky.ru Антон Макарский

Пограничники выяснили, что Макарский в 2015 году «незаконно» посещал Крым:

«На полуостров россиянин ездил участвовать в съемках пропагандистского сериала по заказу одного из телеканалов РФ, незаконно пересекая государственную границу Украины в закрытых пунктах пропуска на временно оккупированной территории», — считают в украинской погранслужбе.

Напомним, 10 июля в киевском аэропорту «Борисполь» пограничники отказали во въезде британскому журналисту Джону Уоррену Грэму Бродерипу, ведущему шоу на одном из российских телеканалов.

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