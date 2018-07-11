Киев, 11 июля, 2018, 23:31 — ИА Регнум. Донецкой и Луганской Народных Республик не существует, заявила вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко 11 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

«Не существует никаких ДНР и ЛНР, это фантомы в воображении боевиков и их московских кураторов. И потому должны быть ликвидированы все эти псевдоинституты псевдореспублик, все эти «парламенты», «министерства» и т. д. тем более не может быть и речи о «подготовке выборов в республиках», — уверена Геращенко.

Как сообщало ИА REGNUM, представители ДНР заявили о полном игнорировании Украиной документов и предложений, подготовленных ОБСЕ и ООН.

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