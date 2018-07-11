Москва, 11 июля, 2018, 22:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп последовательно переносит свои принципы во внутренней политике на отношения с другими государствами. Об этом 11 июля заявил член Совета Федерации РФ Игорь Морозов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

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«Мне кажется, та новая политика, которую начал проводить Трамп и в отношении своих партнёров по Европейскому Союзу, и своих партнёров по НАТО, она совершенно чётко отражает его главный тезис: Америка прежде всего. И то, что Трамп сегодня делает в американской экономике, он это переносит на международные отношения США и Европы, США и Азии, США и Ближний Восток», — заявил Морозов.

По его мнению, ставка по взносам стран Евросоюза в НАТО станет главным вопросом, саммита. При этом у европейский партнёров будут свои аргументы по этой процентной ставке, «поскольку фактически начинается торговая война, идут санкции в отношении России и бюджеты сокращаются — в том числе и на вооружения», полагает сенатор.

В то же время, по его мнению, Трамп понимает значение этого громадного рынка для США, поскольку он не только обеспечит значительные доходы бюджета, но и открывает большие возможности для научно-исследовательских работ по новым технологиям: «это и гиперзвук, и другие новые физические принципы, на которых разрабатывается оружие».

«Это деньги на вооружения, закупаемые в больше степени у Соединённых Штатов Америки. И для Трампа это очень важно: получить новые заказы на перевооружение восточно-европейских армий и на вооружение, в меньшей степени, западных государств-постоянных членов НАТО уже многие десятилетия», — подчеркнул Морозов.

Отметим, что президент США Дональд Трамп на саммите стран НАТО потребовал от членов альянса увеличить свои расходы на оборону до 4% от ВВП вместо прежних 2%. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. В свою очередь, генсек военного блока Йенс Столтенберг заявил, что на саммите НАТО утверждены национальные планы по увеличению военных расходов стран-членов альянса на 266 млрд долларов к 2024 году.