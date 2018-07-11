Брюссель, 11 июля, 2018, 22:45 — ИА Регнум. Страны — члены НАТО на саммите альянса призвали к санкционному давлению на КНДР вплоть до полной денуклеаризации этой страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Об этом заявлено 11 июля в одобренной ими в Брюсселе декларации.

Добиться отказа КНДР от ядерного оружия и потенциала для его создания НАТО предполагает при помощи полного объема уже существующих санкций ООН.

«Мы снова подтверждаем полную поддержку альянса в деле достижения полной, прозрачной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова. Мы приветствуем декларации, недавно подписанные лидерами Республики Корея и КНДР, и лидерами США и КНДР», — указано в документе.

Напомним, страны НАТО призывают КНДР к полной ликвидации всего потенциала оружия массового поражения и ракетных технологий, не предлагая взамен никаких гарантий безопасности.