Москва, 12 июля, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Турнир 11 июля стал одним из самых зрелищных за последнее время — в компенсированное время сборная Хорватии обошла команду Туманного Альбиона и вышла в финал со счётом 2:1.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Гол в ворота сборной Англии
Дарья Антонова ИА REGNUM
Опасный момент у ворот сборной Хорватии
Дарья Антонова ИА REGNUM
Матч между сборными Англии и Хорватии
Дарья Антонова ИА REGNUM
Джордан Пикфорд ловит мяч
Дарья Антонова ИА REGNUM
Матч между сборными Англии и Хорватии

Первый гол в дебюте матча забил латераль «Тоттенхэма» Киран Триппьер ударом со штрафного в левую «девятку» — 0:1. На 68-й минуте вингер «Интера» Иван Перишич сравнял счёт, замкнув навес Шиме Врсалько — 1:1. На 109-й минуте Марио Манджукич вывел хорватов вперёд после передачи Перишича — 2:1.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Шиме Врсалько и Деле Алли
Дарья Антонова ИА REGNUM
Домагой Вида
Дарья Антонова ИА REGNUM
Матч полуфинала ЧМ-2018 между сборными Англии и Хорватии на стадионе «Лужники»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Киран Триппьер
Дарья Антонова ИА REGNUM
Гол в ворота сборной Англии

По словам корреспондента ИА REGNUM, во время проведения игры зрители турнира освистали защитника хорватской сборной Домагоя Виду — когда мяч попадал Виде, болельщики хорватской фан-зоны неодобрительно гудели. В остальное время хорватские фанаты сидели тихо, лишь в конце второго тайма начиная подавать признаки жизни и подбадривая своих игроков. Болельщики английского сектора, напротив, верили в победу с первой минуты матча — их трибуна сопровождала командный турнир весёлыми песнями и лозунгами.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Команда сборной Англии перед началом дополнительного времени
Дарья Антонова ИА REGNUM
Марио Манджукич и Маркус Рэшфорд
Дарья Антонова ИА REGNUM
Матч полуфинала ЧМ-2018 между сборными Англии и Хорватии на стадионе «Лужники»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Матч полуфинала ЧМ-2018 между сборными Англии и Хорватии на стадионе «Лужники»

Напомним, после победы сборной Хорватии над командой России в четвертьфинале мундиаля в сети появился видеоролик, в котором Домагой Вида скандирует: «Слава Украине», а бывший футболист Огнен Вукоевич посвящает победу «Динамо» и Украине. Позже в связи с резонансным роликом международный комитет ФИФА принял решение об отзыве аккредитации и штрафе для Вукоевича и предупреждении для Виды.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Победа сборной Хорватии
Дарья Антонова ИА REGNUM
Игроки сборной Англии после поражения
Дарья Антонова ИА REGNUM
Игроки сборной Хорватии благодарят болельщиков

Отметим, финал ЧМ-2018 состоится в Москве 15 июля. Соперником хорватов будут французы, чья сборная победила бельгийцев со счётом 1:0 в полуфинальном матче 10 июля.