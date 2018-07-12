Матч Англия — Хорватия: фоторепортаж
Москва, 12 июля, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Турнир 11 июля стал одним из самых зрелищных за последнее время — в компенсированное время сборная Хорватии обошла команду Туманного Альбиона и вышла в финал со счётом 2:1.
Первый гол в дебюте матча забил латераль «Тоттенхэма» Киран Триппьер ударом со штрафного в левую «девятку» — 0:1. На 68-й минуте вингер «Интера» Иван Перишич сравнял счёт, замкнув навес Шиме Врсалько — 1:1. На 109-й минуте Марио Манджукич вывел хорватов вперёд после передачи Перишича — 2:1.
По словам корреспондента ИА REGNUM, во время проведения игры зрители турнира освистали защитника хорватской сборной Домагоя Виду — когда мяч попадал Виде, болельщики хорватской фан-зоны неодобрительно гудели. В остальное время хорватские фанаты сидели тихо, лишь в конце второго тайма начиная подавать признаки жизни и подбадривая своих игроков. Болельщики английского сектора, напротив, верили в победу с первой минуты матча — их трибуна сопровождала командный турнир весёлыми песнями и лозунгами.
Напомним, после победы сборной Хорватии над командой России в четвертьфинале мундиаля в сети появился видеоролик, в котором Домагой Вида скандирует: «Слава Украине», а бывший футболист Огнен Вукоевич посвящает победу «Динамо» и Украине. Позже в связи с резонансным роликом международный комитет ФИФА принял решение об отзыве аккредитации и штрафе для Вукоевича и предупреждении для Виды.
Отметим, финал ЧМ-2018 состоится в Москве 15 июля. Соперником хорватов будут французы, чья сборная победила бельгийцев со счётом 1:0 в полуфинальном матче 10 июля.