Москва, 12 июля, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Турнир 11 июля стал одним из самых зрелищных за последнее время — в компенсированное время сборная Хорватии обошла команду Туманного Альбиона и вышла в финал со счётом 2:1.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гол в ворота сборной Англии

Дарья Антонова ИА REGNUM Опасный момент у ворот сборной Хорватии

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными Англии и Хорватии

Дарья Антонова ИА REGNUM Джордан Пикфорд ловит мяч

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными Англии и Хорватии

Первый гол в дебюте матча забил латераль «Тоттенхэма» Киран Триппьер ударом со штрафного в левую «девятку» — 0:1. На 68-й минуте вингер «Интера» Иван Перишич сравнял счёт, замкнув навес Шиме Врсалько — 1:1. На 109-й минуте Марио Манджукич вывел хорватов вперёд после передачи Перишича — 2:1.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шиме Врсалько и Деле Алли

Дарья Антонова ИА REGNUM Домагой Вида

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч полуфинала ЧМ-2018 между сборными Англии и Хорватии на стадионе «Лужники»

Дарья Антонова ИА REGNUM Киран Триппьер

Дарья Антонова ИА REGNUM Гол в ворота сборной Англии

По словам корреспондента ИА REGNUM, во время проведения игры зрители турнира освистали защитника хорватской сборной Домагоя Виду — когда мяч попадал Виде, болельщики хорватской фан-зоны неодобрительно гудели. В остальное время хорватские фанаты сидели тихо, лишь в конце второго тайма начиная подавать признаки жизни и подбадривая своих игроков. Болельщики английского сектора, напротив, верили в победу с первой минуты матча — их трибуна сопровождала командный турнир весёлыми песнями и лозунгами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Команда сборной Англии перед началом дополнительного времени

Дарья Антонова ИА REGNUM Марио Манджукич и Маркус Рэшфорд

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч полуфинала ЧМ-2018 между сборными Англии и Хорватии на стадионе «Лужники»

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч полуфинала ЧМ-2018 между сборными Англии и Хорватии на стадионе «Лужники»

Напомним, после победы сборной Хорватии над командой России в четвертьфинале мундиаля в сети появился видеоролик, в котором Домагой Вида скандирует: «Слава Украине», а бывший футболист Огнен Вукоевич посвящает победу «Динамо» и Украине. Позже в связи с резонансным роликом международный комитет ФИФА принял решение об отзыве аккредитации и штрафе для Вукоевича и предупреждении для Виды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Победа сборной Хорватии

Дарья Антонова ИА REGNUM Игроки сборной Англии после поражения

Дарья Антонова ИА REGNUM Игроки сборной Хорватии благодарят болельщиков

Отметим, финал ЧМ-2018 состоится в Москве 15 июля. Соперником хорватов будут французы, чья сборная победила бельгийцев со счётом 1:0 в полуфинальном матче 10 июля.