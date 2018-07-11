Москва, 11 июля, 2018, 22:33 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России прокомментировало проходящий 11−12 июля в Брюсселе очередной саммит НАТО. Соответствующее сообщение размещено в официальном микроблоге ведомства в Twitter.

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«Пока бесполезный военный блок НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы готовимся смотреть ЧМ-2018», — заявляют в МИД.

К публикации добавлено фото, на котором изображены улыбающиеся боблельщики сборных Англии и Хорватии, полуфинальный матч между которыми проходит в настоящее время на московском стадионе «Лужники».

Напомним, ранее сегодня страны — члены НАТО в принятом на саммите коммюнике подтвердили свою приверженность политике сдерживания России, а также обратились к Москве с призывом «вывести свои войска» с территории Украины, Грузии и Молдавии, «прекратить поддержку» Донецкой и Луганской народных республик и отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии.