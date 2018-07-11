Дублин, 11 июля, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Сенат Ирландии поддержал законопроект, запрещающий продажу товаров, произведенных в еврейских поселениях на территории Палестины, 11 июля передает агентство Associated Press.

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Законопроект будет рассмотрен в нижней палате парламента. Правительство Ирландии выступает против запрета товаров из еврейских поселений.

В случае принятия закона Ирландия станет первой страной Евросоюза, в которой запрещены товары из еврейских поселений в Палестине. Однако по правилам ЕС все товары, произведенные на «оккупированных территориях», должны маркироваться специальным образом.

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