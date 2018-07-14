В России — тридцатый день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 13 июля, — второй день перерыва перед матчем за третье место сборных Бельгии и Англии. Игра состоится в субботу, 14 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» в 17:00.

Чемпионат мира по футболу в России

Об этом: Бельгийский защитник считает сборную Бельгии фаворитом в матче с Англией

Защитник сборной Бельгии Тома Мёнье перед матчем за третье место с Англией заявил, что игроки бельгийской команды превосходят в мастерстве английских футболистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , ФИФА заявила только об одной положительной допинг-пробе, взятой на чемпионате мира — 2018 по футболу.

Международная ассоциация футбола объявила, что почти все допинг-тесты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба ФИФА. Программа тестирования на допинг в этом году была самой масштабной из каких-либо проводившихся ФИФА до этого. План по проверке проб был согласован и одобрен Международным антидопинговым агентством (WADA).

Успех сборной России на ЧМ-2018 стал неожиданностью для 61% граждан. По данным опроса ФОМ, среди смотревших игру Россия — Испания 41% объясняют успех российской сборной профессиональной подготовкой игроков, 53% думают, что дело в везении. По мнению большинства (11%) в финале ЧМ-2018 победит команда Франции. При этом 43% российских граждан затруднились назвать победителя мундиаля.

Сборная России по футболу на ЧМ-2018 не смогла завоевать никаких титулов, что вызывает огорчение, сообщил 13 июля главный тренер российской команды Станислав Черчесов .

Результаты сборной России на чемпионате мира по футболу под руководством Станислава Черчесова вернули гражданам веру в отечественный футбол. Так, если в мае 2018 года за запрет профессионального футбола и увеличение финансирования детского спорта выступали 49% респондентов, то начале июле их количество снизилось до 32%. Таковы данные опроса, проведенного исследовательский центр рекрутингового агентства Superjob.ru.

«Парни заставили нас гордиться, нам есть чему восхищаться. Полуфинал чемпионата мира — это невероятно», — написал Бекхэм.

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм заявил, что опустошён из-за того, что сборная Англии проиграла в полуфинале мундиаля, однако горд тем, как команда выступила на турнире.

В предстоящем матче с участием сборных Франции и Хорватии вратарь и капитан команды Германии Мануэль Нойер не станет отдавать предпочтение ни одной из сторон. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Игру сборной России на чемпионате мира по футболу защитник санкт-петербургского «Зенита» и полузащитник сборной России Юрий Жирков оценил как «хорошую». При этом, по его мнению, команды могла пойти и дальше ¼ финала, «но не повезло с хорватами в серии послематчевых пенальти. А пенальти — это как лотерея».

Подробности в материале: На «утешительном» матче в Петербурге ожидается полный стадион

На матче за третье место между сборными Англии и Бельгии ожидается почти 100-процентная заполняемость стадиона «Санкт-Петербург».

11:17 13.07.2018

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич обещает покрасить волосы в случае, если его команда выиграет чемпионат мира. То же самое, по словам Модрича, намерены сделать все другие игроки в команде.

«К счастью, с Англией мы не дошли до пенальти. Мы показали, что очень хорошо готовы физически, и теперь должны хорошо подготовиться к следующей битве. Ждем очень сильного противника, Франция — это самый тяжелый соперник этого чемпионата мира», — говорит игрок.

Об этом: Модрич выкрасит волосы в случае победы хорватов в финале ЧМ

11:41 13.07.2018 Критически высказался о Неймаре и его «театральных представлениях» Марко ван Бастен. Ветеран голландского футбола, который сейчас возглавляет отделение по техническому развитию FIFA, сыронизировал над бразильской звездой, найдя в его театральности необычный позитив: «В целом, это не есть хорошее поведение. Вы должны стараться делать все возможное в спорте, и, если вы притворяетесь слишком много, это не поможет вам. Я думаю, он должен понять ситуацию. — сказал ван Бастен. — Всегда хорошо, когда в игре есть немного юмора, и что хорошо — это то, что Неймар заставляет людей смеяться». Читайте подробнее: «Что хорошо в Неймаре — он заставляет людей смеяться»

12:13 13.07.2018 Через «Пассажирский порт Санкт-Петербург» в Северную столицу в июне-июле 2018 года прибыло чуть более трех тысяч иностранцев с паспортами болельщиков чемпионата мира по футболу. Подробности в материале: В Петербурге подсчитали количество болельщиков, прибывших на ЧМ морем

13:28 13.07.2018 Специалисты картографического сервиса составили рейтинг наиболее популярных у болельщиков мест и достопримечательностей в Санкт-Петербурге. Читайте подробнее: Исаакиевский собор — самое интересное место в Петербурге для фанатов ЧМ

13:36 13.07.2018 Финал ЧМ-2018 соберет у телеэкранов более миллиарда человек, заявил 13 июля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино во время пресс-конференции. Об этом: Финал ЧМ-2018 посмотрят более миллиарда телезрителей — президент ФИФА

13:43 13.07.2018 Уровень организации первенства планеты по футболу в России позволяет сказать, что этот чемпионат был лучшим в истории проведения подобных состязаний, заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Подробности в материале: «Лучший в истории»: президент ФИФА о чемпионате мира в России

13:49 13.07.2018 Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал мировое футбольное первенство в России лучшим в истории. «Невероятный, изумительный чемпионат мира. Эти пару лет я повторял, что чемпионат мира — 2018 будет лучшим за все время. И сейчас я могу сказать ещё раз, но с убежденностью, что это лучший чемпионат мира в истории», — сказал Инфантино. Читайте также: Инфантино назвал ЧМ-2018 лучшим за всю историю

13:58 13.07.2018 Спасённые из пещеры на севере Таиланда школьники получили приглашение посетить церемонию вручения наград по итогам сезона-2017/18 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Читайте подробнее: Инфантино пригласил спасённых тайских школьников в Лондон

14:06 13.07.2018 Глава УЕФА Александр Чеферин заявил, что выход Хорватии в финал чемпионата мира является невероятным для страны с населением 4 млн человек. Сборную Франции он назвал командой будущего, которая обладает быстрыми, высокими, техничными игроками. Подробности в материале: Глава УЕФА поделился мнением о финалистах ЧМ-2018

14:11 13.07.2018 Проведение ЧМ-2018 в России позволило международному сообществу иначе взглянуть на страну, заявил 13 июля журналистам президент ФИФА Джанни Инфантино. Читайте подробнее: Россия стала настоящей футбольной державой, заявил президент ФИФА

14:14 13.07.2018 Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино оценил выступление форварда сборной Бразилии Неймара на чемпионате мира по футболу 2018 года. Он не стал критиковать футболиста за симуляции в ходе игр, заявив, что «он великолепный игрок», «большой талант» и «один из самых легендарных игроков современного футбола». Читайте также: Глава ФИФА не стал критиковать Неймара за симуляции на ЧМ

14:29 13.07.2018 Защитник сборной Англии Киран Триппьер вернулся к тренировкам в общей группе в преддверии матча за третье место с Бельгией. Он получил повреждение в полуфинальной игре с Хорватией. Об этом: Английский защитник Триппьер вернулся к тренировкам перед матчем с Бельгией

14:46 13.07.2018 После удачного выступления сборной России по футболу на чемпионате мира Станиславом Черчесовым заинтересовался клуб немецкой бундеслиги. Подробности в материале: Черчесовым заинтересовался клуб немецкой бундеслиги

14:58 13.07.2018 Решение увеличить количество участников чемпионатов мира с 32 до 48 команд с 2026 года правильное и продиктовано развитием футбола, а также ростом числа членов ФИФА. Об этом на пресс-конференции в Москве 13 июля журналистам заявил президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. «48 команд — это меньше 25% стран-членов ФИФА. Это вполне разумное число», — уточнили глава федерации. Читайте подробнее: Президент ФИФА назвал разумное количество команд — участниц ЧМ

16:01 13.07.2018 Автобус с мексиканскими болельщиками стал участником дорожной аварии в центре Петербурга. К счастью, серьезных последствий аварии удалось избежать. Читайте также: Автобус с мескиканскими болельщиками попал в ДТП в Петербурге

16:11 13.07.2018 Баннер с «ногой Акинфеева» украсил стадион в Вологде. Подробнее: «Нога Акинфеева» будет вдохновлять вологодских футболистов

16:27 13.07.2018 Сборная Англии провела заключительную тренировку на стадионе «Спартак» в Зеленогорске под Петербургом перед своим матчем с командой Бельгии. Читайте подробнее: Англичане провели последнюю тренировку перед игрой с Бельгией

17:21 13.07.2018 Финальный матч чемпионата мира по футболу, который пройдёт 15 июля в Москве, посетят более 10 президентов различных стран. Читайте подробнее: Ушаков: на финал ЧМ-2018 приедут главы 12 государств

17:39 13.07.2018 Россия показала хороший турпоток по сравнению с ЧМ-2010 в ЮАР и ЧМ-2014 в Бразилии, заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации. Об этом: После мундиаля России нужно срочно увеличить число международных авиарейсов

19:24 13.07.2018 Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что команда рассматривает предстоящую встречу со сборной Хорватии в финале ЧМ-2018 как обычный матч, чтобы не создавать для себя дополнительного напряжения. Вместе с тем на поле сборная Франции отдаст все свои силы, пообещал он. Гризманн высказал мнение, что в матче против Хорватии у французов будет так много моментов, и все шансы будет необходимо реализовать. Читайте подробнее: Нападающий сборной Франции рассказал о своих ожиданиях от финала ЧМ-2018

07:52 Президент России Владимир Путин встретится с главами государств, которые посетят ЧМ-2018 перед его завершением, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Финальный матч чемпионата посетят более 10 лидеров других стран. Подробности в материале: Путин встретится с лидерами государств, которые посетят ЧМ-2018