ЧМ-2018 накануне матча за третье место: трансляция REGNUM 13 июля
Защитник сборной Бельгии Тома Мёнье перед матчем за третье место с Англией заявил, что игроки бельгийской команды превосходят в мастерстве английских футболистов.
Об этом: Бельгийский защитник считает сборную Бельгии фаворитом в матче с Англией
Международная ассоциация футбола объявила, что почти все допинг-тесты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба ФИФА. Программа тестирования на допинг в этом году была самой масштабной из каких-либо проводившихся ФИФА до этого. План по проверке проб был согласован и одобрен Международным антидопинговым агентством (WADA).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФИФА заявила только об одной положительной допинг-пробе, взятой на чемпионате мира — 2018 по футболу.
Читайте также: ФИФА не обнаружила допинга на ЧМ-2018
Успех сборной России на ЧМ-2018 стал неожиданностью для 61% граждан. По данным опроса ФОМ, среди смотревших игру Россия — Испания 41% объясняют успех российской сборной профессиональной подготовкой игроков, 53% думают, что дело в везении. По мнению большинства (11%) в финале ЧМ-2018 победит команда Франции. При этом 43% российских граждан затруднились назвать победителя мундиаля.
Читайте подробнее: Успех сборной России на ЧМ-2018 стал неожиданностью для 61% граждан
Сборная России по футболу на ЧМ-2018 не смогла завоевать никаких титулов, что вызывает огорчение, сообщил 13 июля главный тренер российской команды Станислав Черчесов.
Об этом: Черчесов заявил об огорчении результатом сборной России на ЧМ-2018
Результаты сборной России на чемпионате мира по футболу под руководством Станислава Черчесова вернули гражданам веру в отечественный футбол. Так, если в мае 2018 года за запрет профессионального футбола и увеличение финансирования детского спорта выступали 49% респондентов, то начале июле их количество снизилось до 32%. Таковы данные опроса, проведенного исследовательский центр рекрутингового агентства Superjob.ru.
Читайте подробнее: Результаты сборной России вернули гражданам веру в отечественный футбол
Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм заявил, что опустошён из-за того, что сборная Англии проиграла в полуфинале мундиаля, однако горд тем, как команда выступила на турнире.
«Парни заставили нас гордиться, нам есть чему восхищаться. Полуфинал чемпионата мира — это невероятно», — написал Бекхэм.
Об этом: «Опустошён, но горд»: Бекхэм об игре сборной Англии на ЧМ-2018
В предстоящем матче с участием сборных Франции и Хорватии вратарь и капитан команды Германии Мануэль Нойер не станет отдавать предпочтение ни одной из сторон. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
Читайте подробнее: Нойер сообщил о своем нейтральном предпочтении в матче Франция-Хорватия
Игру сборной России на чемпионате мира по футболу защитник санкт-петербургского «Зенита» и полузащитник сборной России Юрий Жирков оценил как «хорошую». При этом, по его мнению, команды могла пойти и дальше ¼ финала, «но не повезло с хорватами в серии послематчевых пенальти. А пенальти — это как лотерея».
Об этом: «Это как лотерея» — Жирков оценил игру сборной России на ЧМ-2018
На матче за третье место между сборными Англии и Бельгии ожидается почти 100-процентная заполняемость стадиона «Санкт-Петербург».
Подробности в материале: На «утешительном» матче в Петербурге ожидается полный стадион
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич обещает покрасить волосы в случае, если его команда выиграет чемпионат мира. То же самое, по словам Модрича, намерены сделать все другие игроки в команде.
Об этом: Модрич выкрасит волосы в случае победы хорватов в финале ЧМ
Критически высказался о Неймаре и его «театральных представлениях» Марко ван Бастен. Ветеран голландского футбола, который сейчас возглавляет отделение по техническому развитию FIFA, сыронизировал над бразильской звездой, найдя в его театральности необычный позитив:
«В целом, это не есть хорошее поведение. Вы должны стараться делать все возможное в спорте, и, если вы притворяетесь слишком много, это не поможет вам. Я думаю, он должен понять ситуацию. — сказал ван Бастен. — Всегда хорошо, когда в игре есть немного юмора, и что хорошо — это то, что Неймар заставляет людей смеяться».
Читайте подробнее: «Что хорошо в Неймаре — он заставляет людей смеяться»
Через «Пассажирский порт Санкт-Петербург» в Северную столицу в июне-июле 2018 года прибыло чуть более трех тысяч иностранцев с паспортами болельщиков чемпионата мира по футболу.
Подробности в материале: В Петербурге подсчитали количество болельщиков, прибывших на ЧМ морем
Специалисты картографического сервиса составили рейтинг наиболее популярных у болельщиков мест и достопримечательностей в Санкт-Петербурге.
Читайте подробнее: Исаакиевский собор — самое интересное место в Петербурге для фанатов ЧМ
Финал ЧМ-2018 соберет у телеэкранов более миллиарда человек, заявил 13 июля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино во время пресс-конференции.
Об этом: Финал ЧМ-2018 посмотрят более миллиарда телезрителей — президент ФИФА
Уровень организации первенства планеты по футболу в России позволяет сказать, что этот чемпионат был лучшим в истории проведения подобных состязаний, заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Подробности в материале: «Лучший в истории»: президент ФИФА о чемпионате мира в России
Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал мировое футбольное первенство в России лучшим в истории.
«Невероятный, изумительный чемпионат мира. Эти пару лет я повторял, что чемпионат мира — 2018 будет лучшим за все время. И сейчас я могу сказать ещё раз, но с убежденностью, что это лучший чемпионат мира в истории», — сказал Инфантино.
Читайте также: Инфантино назвал ЧМ-2018 лучшим за всю историю
Спасённые из пещеры на севере Таиланда школьники получили приглашение посетить церемонию вручения наград по итогам сезона-2017/18 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Читайте подробнее: Инфантино пригласил спасённых тайских школьников в Лондон
Глава УЕФА Александр Чеферин заявил, что выход Хорватии в финал чемпионата мира является невероятным для страны с населением 4 млн человек. Сборную Франции он назвал командой будущего, которая обладает быстрыми, высокими, техничными игроками.
Подробности в материале: Глава УЕФА поделился мнением о финалистах ЧМ-2018
Проведение ЧМ-2018 в России позволило международному сообществу иначе взглянуть на страну, заявил 13 июля журналистам президент ФИФА Джанни Инфантино.
Читайте подробнее: Россия стала настоящей футбольной державой, заявил президент ФИФА
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино оценил выступление форварда сборной Бразилии Неймара на чемпионате мира по футболу 2018 года. Он не стал критиковать футболиста за симуляции в ходе игр, заявив, что «он великолепный игрок», «большой талант» и «один из самых легендарных игроков современного футбола».
Читайте также: Глава ФИФА не стал критиковать Неймара за симуляции на ЧМ
Защитник сборной Англии Киран Триппьер вернулся к тренировкам в общей группе в преддверии матча за третье место с Бельгией. Он получил повреждение в полуфинальной игре с Хорватией.
Об этом: Английский защитник Триппьер вернулся к тренировкам перед матчем с Бельгией
После удачного выступления сборной России по футболу на чемпионате мира Станиславом Черчесовым заинтересовался клуб немецкой бундеслиги.
Подробности в материале: Черчесовым заинтересовался клуб немецкой бундеслиги
Решение увеличить количество участников чемпионатов мира с 32 до 48 команд с 2026 года правильное и продиктовано развитием футбола, а также ростом числа членов ФИФА. Об этом на пресс-конференции в Москве 13 июля журналистам заявил президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
«48 команд — это меньше 25% стран-членов ФИФА. Это вполне разумное число», — уточнили глава федерации.
Читайте подробнее: Президент ФИФА назвал разумное количество команд — участниц ЧМ
Автобус с мексиканскими болельщиками стал участником дорожной аварии в центре Петербурга. К счастью, серьезных последствий аварии удалось избежать.
Читайте также: Автобус с мескиканскими болельщиками попал в ДТП в Петербурге
Баннер с «ногой Акинфеева» украсил стадион в Вологде.
Подробнее:
Сборная Англии провела заключительную тренировку на стадионе «Спартак» в Зеленогорске под Петербургом перед своим матчем с командой Бельгии.
Читайте подробнее: Англичане провели последнюю тренировку перед игрой с Бельгией
Финальный матч чемпионата мира по футболу, который пройдёт 15 июля в Москве, посетят более 10 президентов различных стран.
Читайте подробнее: Ушаков: на финал ЧМ-2018 приедут главы 12 государств
Россия показала хороший турпоток по сравнению с ЧМ-2010 в ЮАР и ЧМ-2014 в Бразилии, заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации.
Об этом: После мундиаля России нужно срочно увеличить число международных авиарейсов
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что команда рассматривает предстоящую встречу со сборной Хорватии в финале ЧМ-2018 как обычный матч, чтобы не создавать для себя дополнительного напряжения. Вместе с тем на поле сборная Франции отдаст все свои силы, пообещал он.
Гризманн высказал мнение, что в матче против Хорватии у французов будет так много моментов, и все шансы будет необходимо реализовать.
Читайте подробнее: Нападающий сборной Франции рассказал о своих ожиданиях от финала ЧМ-2018
Президент России Владимир Путин встретится с главами государств, которые посетят ЧМ-2018 перед его завершением, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Финальный матч чемпионата посетят более 10 лидеров других стран.
Подробности в материале: Путин встретится с лидерами государств, которые посетят ЧМ-2018
В связи с финалом ЧМ-2018 и церемонией закрытия первенства мира по футболу в центре Москвы 14 и 15 июля будет перекрыто движение по улице Ильинка от Красной площади до Старой площади.
Читайте подробнее: Движение в центре Москвы перекроют в связи с финалом ЧМ-2018