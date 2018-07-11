Санкт-Петербург, 11 июля, 2018, 21:08 — ИА Регнум. Сценическими площадками для исполнения станут такие легендарные места Северной столицы как Соборная площадь Петропавловской крепости, Парадный плац Екатерининского дворца в Царском Селе, Парк имени С.М. Кирова на Елагином острове. В программе — «Царская невеста Римского-Корсакова, «Макбет» Верди, «Манон Леско» Пуччини и «Похищение из сераля» Моцарта. Музыкальный руководитель фестиваля — Фабио Мастранджело.

Айтен Юран Июльский вечер

Организаторы уже седьмой год преследуют одну благородную цель — максимально содействовать процессу сближения широкой публики с лучшими творениями культуры. Опера выбрана как самое массовое по арсеналу средство музыкального искусства. Все представления, проходящие на фоне прекрасных архитектурных ансамблей, вызывают неизменный аншлаг (вход свободный). По подсчетам устроителей за шесть лет его посетили более 150 человек.