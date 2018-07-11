Москва, 11 июля, 2018, 21:08 — ИА Регнум. В Москве проходит второй полуфинал чемпионата мира — 2018. Встречаются сборные Англии и Хорватии.

Футбольный болельщик

Букмекеры отдают предпочтение англичанам. Но, но, но! Хорватия, на самом деле, имеет свои висты — это, прежде всего, лучшее конструирование атак, их большая отточенность и идеальное умение реализовывать опасные моменты.

Однако список преимуществ англичан больше. Главная проблема хорватов состоит в том, что у них нет сильных опорных полузащитников, из-за чего создаются разрывы и пустоты между линиями. Этим вполне могут воспользоваться англичане — резкие и быстрые. Если Делли Алли и Рахим Стерлинг будут разгонять атаки, то наконечник Гарри Кейн станет их завершать. Такого центрофорварда экстра-класса на этом чемпионате мы не видели. К тому же есть у сборной Хорватии и серьёзные проблемы с флангами.

При этом хорваты в двух предыдущих матчах отдали куда больше сил: и датчан, и россиян они переиграли лишь в серии пенальти. Так что англичане могут дожать их, прежде всего, во втором тайме. Да, наша сборная серьёзно потрепала подопечных Златко Далича, за что англичане должны сказать нам спасибо.

Может повлиять на хорватскую сборную и политический скандал с националистическими посланиями защитника Домагоя Виды. Он, кстати, вышел в стартовом составе на матч с англичанами.

Так что козырей и преимуществ больше у англичан, но хорваты хороши именно своей колкостью и умением играть с сильными сборными. Главное для них — сыграть компактно и вязко.

Меж тем тренер хорватов Златко Далич призвал россиян поддержать его команду, даже несмотря на скандал с высказываниями Виды. Есть за что поддерживать, на самом деле. Ведь в 2007 году хорваты неожиданно обыграли англичан на их поле со счётом 2:3, благодаря чему сборная России вышла на чемпионат Европы — 2008, где дошла до полуфинала.

Напомним, что вчера в первом полуфинале французы обыграли бельгийцев со счётом 1:0 благодаря голу Самуэля Умтити.