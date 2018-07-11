Таллин, 11 июля, 2018, 20:53 — ИА Регнум. Североатлантический альянс обещал увеличить численность своих войск высокой боеготовности на территории Прибалтики, заявил 11 июля журналистам премьер-министр Эстонии Юри Ратас, допущенный до участия в саммите НАТО в Брюсселе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Не бойся

«Принятые сегодня решения альянса подразумевают дальнейшее укрепление потенциала сдерживания и обороны и готовность реагировать на любые угрозы. Кроме того, численность находящихся в высокой боеготовности войск союзников будет увеличена, а возможность перемещения дополнительных войск в Европе и через Атлантику будет усилена», — цитирует заявление Ратаса пресс-служба правительства Эстонии.

Кроме того, премьер Эстонии отметил важность защиты НАТО в киберпространстве и подчеркнул, что создан механизм, позволяющий задействовать кибервозможности всех союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в Брюсселе открылась встреча глав государств и правительств стран-членов НАТО.

Ранее командующий подразделениями спецназа Сил обороны Эстонии полковник Рихо Юхтеги пообещал, что российские войска, которые захватят Таллин, там и умрут. Зачем российским войскам вдруг понадобится Таллин, эстонский полковник уточнять не стал.