Словакия, 11 июля, 2018, 21:05 — ИА Регнум. В международном турнире по пауэрлифтингу победил параолимпиец из Санкт-Петербурга Магомед Джамалов. Соревнования по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходили в городе Бановце-над-Бебравоу с 6 по 8 июля.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Магомед Джамалов

Благотворительный фонд «Точка опоры» Магомед Джамалов

В турнире участвовали параолимпийцы из России, Польши, Венгрии и Словакии. В составе российской сборной был выходец из Санкт-Петербурга Магомед Джамалов.

В весовой категории до 88 кг он поднял штангу весом 207 кг и завоевал первое место, а также установил новый рекорд среди российских пауэрлифтеров-параолимпийцев.

«Атмосфера была достойна соревнований большого масштаба. Эта поездка была хорошей проверкой моих спортивных показателей, и, надеюсь, я оправдал свою подготовку», — рассказал Джамалов после победы.