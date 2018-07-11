Варшава, 11 июля, 2018, 20:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал правительство Украины признать «геноцид поляков» со стороны украинцев во время Второй мировой войны и «извиниться», 11 июля передает агентство Reuters.

Жертвы Волынской резни. 1943

«Мы должны признать, что в нашей истории есть печальные страницы. Наряду с общими победами, наряду с нашей дружбой и братством, братоубийственный вооруженный польско-украинский конфликт 1943−1944 годов остается самой болезненной травмой», — заявил Моравецкий.

Главным преступлением, вменяемым Варшавой украинскому режиму является «Волынская резня» — кровавая расправа бандеровцев над жителями около 150 польских деревень во время Второй мировой войны. Карателями и коллаборационистами украинского происхождения были расстреляны, повешены, погублены под пытками, сожжены заживо более 150 тыс. жителей Волыни, в том числе женщин и детей.

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