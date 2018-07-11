Екатеринбург, 11 июля, 2018, 20:36 — ИА Регнум. В Екатеринбурге складывается ещё одна политическая династия. В депутаты городской думы собрался сын уральского политика, депутата Госдумы Андрея Альшевских Александр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

jackmac34 Династия

Слухи об этом сам Андрей Альшевских уже подтвердил. По его словам, молодой человек собирается пойти в гордуму от родного округа, от Сортировки. Теперь ему предстоит собрать подписи в свою поддержку.

«Курьез, конечно, намечается. Снова Альшевских против Тестова, как в 2001 году», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Напомним, выборы назначены на 9 сентября. Отметим, сам Альшевских стал депутатом гордумы 17 лет назад, в 2001 году. А в 2004-м ушёл на повышение — депутатом Свердловской областной думы.

Добавим, на Урале уже были случаи, когда отец и сын становились депутатами. Игорь и Лев Ковпак одно время даже были депутатами областного Заксобрания, вместе заседали. Ковпак-старший позднее сдал свой мандат, а младший стал депутатом Госдумы.