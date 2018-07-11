Нижний Новгород, 11 июля, 2018, 20:35 — ИА Регнум. Дополнительный доход бизнеса Нижегородской области по итогам проведения матчей чемпионата мира по футболу составил 8−9 млрд рублей при прогнозе в 6−7 млрд рублей. Об этом заявил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

Дарья Драй ИА REGNUM Футбольные болельщики

«Говоря об общем дополнительном доходе региона перед турниром, мы прогнозировали цифру в 6−7 млрд рублей. Однако, даже исходя из количества посетивших Нижегородскую область гостей, можно сделать вывод, что дополнительный доход в сфере розничной торговли, платных услуг и общественного питания составит порядка 8−9 млрд рублей — то есть на 2−3 млрд выше прогнозируемого», — сказал Сватковский.

Он добавил, что чемпионат мира обеспечит около 1% ВРП Нижегородской области.

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Область совершила рывок в развитии, для которого без мирового первенства потребовалось бы около 20 лет. Одна из основных задач после проведения ЧМ, которую поставил врио главы региона Глеб Никитин, — не снижать достигнутый темп развития.

Также замгубернатора отметил, что реальное число туристов, посетивших область, превысило прогнозный уровень в 1,5 раза.

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Изначально предполагалось, что в Нижегородскую область на время чемпионата приедут около 200 тыс. гостей, из которых треть — иностранные граждане.

«По предварительной информации, во время ЧМ-2018 Нижегородскую область посетило около 355 тыс. гостей. Из них примерно 150 тысяч — иностранцы и 205 тысяч — россияне из других регионов страны», — сообщил Сватковский и добавил, что гости приехали из 112 стран мира.

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За этот период регион посетили 13 иностранных делегаций, при этом болеть за сборную Хорватии приехала президент страны Колинда Грабар-Китарович. По итогам встречи с Никитиным решено осенью организовать бизнес-миссию деловых кругов Хорватии в Нижегородскую область.

Сватковский полагает, что Нижнему Новгороду повезло с командами, которые проводили матчи группового этапа.

«Три из четырех сборных, вышедших в полуфинал, играли на нашем стадионе — Франция, Хорватия, Англия. Сейчас с уверенностью можно сказать, что нижегородцы видели игру чемпионов, потому что на турнире остались только эти три команды — уникальная ситуация!» — сказал и.о. замглавы региона и добавил, что стадион «Нижний Новгород» стал самым результативным — за шесть игр было забито 19 голов, или в среднем более трех голов на каждый матч. Стадион за это время посетили 256 тыс. зрителей.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Нижний Новгород в рамках чемпионата мира по футболу принял четыре матча группового этапа, а также 1/8 финала и четвертьфинал.

18 июня сыграли сборные Швеции и Южной Кореи, матч закончился со счетом 1:0 в пользу шведской сборной. 21 июня состоялся матч между Аргентиной и Хорватией, где аргентинская команда была разгромлена со счетом 0:3. 24 июня встретились сборные Англии и Панамы, новички турнира проиграли англичанам со счетом 6:1. Матч Швейцарии и Коста-Рики 27 июня закончилась ничьей со счетом 2:2.

Игра 1/8 финала между Хорватией и Данией 1 июля завершилась победой хорватов.

Встреча сборных Франции и Уругвая 6 июля вывела в полуфинал французскую команду.