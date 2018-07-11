Вологда, 11 июля, 2018, 20:31 — ИА Регнум. Сегодня в Законодательном собрании Вологодской области развернулась дискуссия — депутаты обсуждали пенсионную реформу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Былое и думы

Как пишет vologdaregion.ru, первым слово взял постоянный комитет Законодательного Собрания области по социальной политике. Его председатель Ольга Ширикова сообщила, что, выслушав десятки разных мнений, ее коллеги в общем поддержали разработанный в министерствах вариант.

После этого началось обсуждение. Депутат Александр Морозов высказался против: «Не надо запрягать телегу впереди лошади». По его словам, сначала нужно обосновать предлагаемые новшества с финансовой точки зрения и детально просчитать их возможные последствия.

Заместитель управляющего областным отделением Пенсионного фонда России Елена Волкова отметила, что в Вологодской области ежегодно количество пенсионеров прибывает на 3000, а трудоспособное население, напротив, сокращается. По ее словам, к 2030 году количество пенсионеров превысит количество работающих граждан. При этом тенденция роста пенсионных выплат — примерно на 3−5 миллиардов в год сохраняется более десяти лет.

При этом Волкова непрозрачно намекнула, что запасы Пенсионного фонда пора пополнять: сейчас выплаты по пенсиям составляют более 66 миллиардов рублей, а сумма страховых выплат, поступающих в Пенсионный фонд, — в два раза меньше.

В ответ на это заместитель председателя постоянного комитета по бюджету и налогам Антон Гримов предложил поискать другие источники для пополнения Пенсионного фонда и рекомендовал сделать пенсионную систему более понятной и прозрачной.

Его коллега депутат Андрей Макаров в своем выступлении обратил внимание на то, что пополнить Пенсионный фонд можно, пустив на выплаты Фонд национального благосостояния России и нефтегазовые доходы, либо увеличив налоги, включая подоходный. Но в этом случае, по его убеждению, в стране взлетят цены, произойдет виток инфляции, и реального роста пенсий, на что в том числе и направлены предлагаемые изменения, просто не произойдет.

Кроме депутатов в дискуссию вступили и представители общественности. Так, председатель областной федерации профсоюзов Валерий Калясин отрицательно высказался в отношении предлагаемых изменений, заявив, что у концепции слишком много рисков. В их числе — падение рождаемости и рост социальной напряженности.

Нашлись и те, кто реформу поддержал.

«Это единственное возможное решение, способное стабилизировать ситуацию, его нужно было принять еще лет 30 назад», — подчеркнул председатель областного Совета ветеранов Геннадий Малышев.

При этом пенсионеры предложили улучшить качество медицины в районах, создать рабочие места для молодежи и старшего поколения, а также оставить прежним возраст выхода на пенсию отдельным категориям граждан — многодетным матерям, жителям Крайнего Севера, аграриям.

Добавим, что парламент Вологодчины намерен сформировать свои предложения по изменению законопроекта и призвал принять участие в этом процессе самих жителей.